Motorola G14: è lui l'entry-level da prendere oggi, PREZZACCIO

Il Motorola G14 si distingue per il suo schermo Full HD+ da 6,5″, che offre un’esperienza visiva straordinariamente nitida. Questa qualità delle immagini rende il dispositivo perfetto per guardare film, serie TV, giocare e partecipare a videochiamate, garantendo sempre una visione cristallina.

Con una memoria interna da 256GB, avrai spazio in abbondanza per archiviare foto, film, musica e app. E se hai bisogno di ulteriore spazio, puoi facilmente espandere la memoria fino a 1 TB utilizzando una scheda microSD, così non dovrai mai preoccuparti di rimanere senza spazio.

Il Motorola G14 è dotato di un sistema avanzato di fotocamere da 50 MP, che ti consente di scattare foto incredibilmente dettagliate sia di giorno che di notte. Grazie all’obiettivo Macro Vision dedicato, potrai avvicinarti al soggetto per catturare ogni minimo particolare. Il design del dispositivo è curato nei minimi dettagli: è idrorepellente e realizzato con materiali di alta qualità, conferendo al Motorola G14 un look raffinato ed elegante che non passerà inosservato.

Infine, la durata della batteria è eccezionale. Grazie alla batteria da 5000 mAh e alla ricarica TurboPower, potrai ricaricare rapidamente il tuo smartphone e goderti un’intera giornata di autonomia senza interruzioni. Con il Motorola G14, la combinazione di prestazioni, design e funzionalità rende questo smartphone una scelta ideale per ogni utente.

Su Amazon, oggi, il Motorola G14 viene messo in sconto del 41% e viene venduto ad un prezzo finale di 112,99€.