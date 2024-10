Motorola G04: smartphone in offerta ad 84€ su Amazon (-35%)

Motorola ha una lunga storia nell’ambito della produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il suo G04 viene scontato del 35% e viene venduto a soli 84€.

Motorola G04: prezzo bassissimo e scheda tecnica

Il Motorola G04 è uno smartphone che unisce stile e funzionalità, grazie a un design sottile ed elegante, realizzato con materiali di alta qualità. Disponibile in quattro vivaci colori, permette di esprimere al meglio la propria personalità.

Dotato di un ampio display da 6,56 pollici senza notch, con una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, garantisce un’esperienza visiva fluida e piacevole. La modalità Luminosità elevata assicura una visibilità ottimale anche sotto la luce diretta del sole, rendendo lo schermo nitido in qualsiasi situazione.

Le fotocamere del Motorola G04 offrono immagini perfette per i social grazie a funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le fotografie. In questo modo, le foto risultano sempre pronte per essere condivise senza la necessità di modifiche aggiuntive.

Sul fronte delle prestazioni, il dispositivo è equipaggiato con Android 14 e una CPU da 2 GHz, supportata da 4 GB di RAM, che garantiscono fluidità nell’uso quotidiano e nel multitasking. È possibile aprire più app contemporaneamente e passare facilmente da una all’altra senza rallentamenti, offrendo un’esperienza di utilizzo ottimale.

Su Amazon, oggi, è presente ed è disponibile una promozione eccezionale: il Motorola G04 viene scontato del 35% e viene venduto ad 84€. Approfittane subito e non perdere quest’occasione!

