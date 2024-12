Motorola G04: è lui l'entry-level da prendere a capodanno (-34%)

Motorola è un’azienda con una lunga tradizione nel settore della telefonia e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 34% sul suo G04 che viene venduto al prezzo totale e finale d’acquisto di soli 85,99€.

Motorola G04: ecco la promozione Amazon!

Il Motorola G04 è uno smartphone progettato per offrire prestazioni solide e un design moderno, ideale per chi cerca un dispositivo versatile e funzionale. Dotato di Android 14, questo smartphone assicura un’esperienza utente fluida e aggiornata. Con 4 GB di RAM e una CPU da 2 GHz, il multitasking diventa semplice e veloce, permettendoti di aprire app rapidamente e di tenerne più di una in esecuzione senza rallentamenti.

Il display notchless da 6,56 pollici, con una risoluzione Full HD di 1080 x 2400 e una frequenza di aggiornamento di 90 Hz, offre immagini nitide e fluide, perfette per l’intrattenimento. La modalità Luminosità Elevata garantisce una visione chiara anche in piena luce, rendendo questo dispositivo ideale per video, giochi e navigazione web ovunque tu sia.

Le fotocamere del Motorola G04 sono arricchite da funzionalità intelligenti che ottimizzano automaticamente le immagini, assicurando scatti perfetti per i social media, senza bisogno di filtri o modifiche.

Con 4 GB di memoria interna, il dispositivo offre spazio sufficiente per le tue app essenziali, foto e documenti, supportando le esigenze quotidiane. Il design sottile ed elegante del Motorola G04 è realizzato con materiali di alta qualità, ed è disponibile in quattro colori vivaci per adattarsi al tuo stile personale.

