Motorola Edge 50 Ultra: è lui il top di gamma Motorola (-29%!)

Motorola è un’azienda con una lunga storia nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 29% sul Motorola Edge 50 Ultra che viene venduto a 708,59€.

Il Motorola Edge 50 Ultra si distingue per il suo design elegante e curato, realizzato con materiali di alta qualità e una protezione IP68, che garantisce resistenza all’acqua e alla polvere. È disponibile in colori esclusivi, rendendolo non solo un dispositivo potente, ma anche raffinato esteticamente.

La sua tripla fotocamera con OIS (stabilizzazione ottica dell’immagine) e tecnologia AI avanzata ti permette di scattare foto perfette e registrare video stabili in qualsiasi condizione di luce. Che tu stia fotografando paesaggi, ritratti o momenti di azione, il Motorola Edge 50 Ultra ti offre risultati professionali.

La ricarica TurboPower da 125W è la più veloce mai vista su un dispositivo Motorola. Con pochi minuti di ricarica, potrai ottenere un giorno intero di autonomia, eliminando l’ansia di rimanere senza batteria durante la giornata.

Motorola ha inoltre dotato questo smartphone di funzionalità esclusive Moto, progettate per rendere l’utilizzo dello smartphone più intuitivo. Il display pOLED HDR10+ da 6,7 pollici offre una visione incredibilmente ricca di contrasto e dettaglio, con colori vivi e brillanti di livello cinematografico. Perfetto per guardare film, serie TV o giocare, il display garantisce un’esperienza visiva di alta qualità che non deluderà gli appassionati di multimedialità.

