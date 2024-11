Motorola Edge 50 Neo: RISPARMIA 100€ su Amazon, BEST BUY

Motorola Edge 50 Neo è il dispositivo ideale per chi desidera esprimere la propria personalità attraverso la fotografia e i video. Grazie alla fotocamera Sony LYTIA 700C e al teleobiettivo con zoom, puoi catturare immagini straordinarie in movimento e da qualsiasi distanza, garantendo risultati di alta qualità.

Il design del Motorola Edge 50 Neo è minimale e offre massimo comfort. La sua struttura è eccezionalmente sottile e leggera, realizzata con materiali premium vegani e bordi curvi uniformi, rendendolo elegante e facile da maneggiare.

Il dispositivo presenta uno schermo Super HD (1220p) pOLED da 6,36 pollici, che permette di visualizzare, modificare e condividere foto e video con una qualità cinematografica. La nitidezza e luminosità dello schermo assicurano un’esperienza visiva straordinaria, rendendo ogni contenuto coinvolgente.

Con la ricarica TurboPower da 68 W, puoi ottenere un’autonomia per l’intera giornata con soli pochi minuti di ricarica, permettendoti di esprimere la tua creatività senza interruzioni. Inoltre, il Motorola Edge 50 Neo supporta la ricarica wireless fino a 15 W per una maggiore comodità. Infine, la memoria interna da 256 GB ti offre ampio spazio per foto, film e app, insieme a cinque anni di aggiornamenti software, assicurando che il tuo dispositivo rimanga al passo con le ultime novità.

Su Amazon, oggi, il Motorola Edge 50 Neo viene scontato del 23% (100€) e viene venduto al costo totale e finale di 329€.