Motorola Edge 50 Neo: è lui il best buy da prendere oggi (-24%)

Motorola ha una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, il suo Edge 50 Neo viene messo in offerta con uno sconto attivo del 24% per un prezzo finale d’acquisto di 324,99€.

Motorola Edge 50 Neo: le caratteristiche del best buy di oggi

Motorola Edge 50 Neo è uno smartphone che unisce prestazioni eccezionali e un design elegante. Dotato di una fotocamera Sony LYTIA 700C con teleobiettivo e zoom, permette di catturare immagini e video di altissima qualità, anche in movimento o da lunghe distanze, per esprimere al meglio la tua personalità e creatività.

Il design sottile e leggero è realizzato con materiali premium vegani e bordi curvi, garantendo un comfort senza pari. Il dispositivo offre un’esperienza visiva straordinaria grazie allo schermo Super HD pOLED da 6,36″ che assicura immagini nitide e luminose, ideali per visualizzare, modificare e condividere foto e video con qualità cinematografica.

Con la ricarica TurboPower da 68W, puoi ottenere autonomia per l’intera giornata in pochi minuti, così da non fermare mai la tua creatività. Inoltre, è possibile sfruttare la ricarica wireless fino a 15 W per maggiore comodità.

Motorola Edge 50 Neo offre anche una memoria interna da 256 GB, che ti dà ampio spazio per conservare foto, film e app. Inoltre, il dispositivo è supportato da cinque anni di aggiornamenti software, garantendo prestazioni durature nel tempo. Con questo smartphone, avrai un dispositivo all’avanguardia che unisce potenza, design e innovazione.

