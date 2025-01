Motorola Edge 50 Neo: DOPPIO SCONTO ATTIVO, il prezzo crolla e ora è un best buy

Motorola ha una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su eBay, viene applicato uno sconto doppio sul suo Edge 50 Neo: 38% + 15€ tramite il coupon PSPRGEN25 per un costo totale e finale d’acquisto di 296,90€.

Motorola Edge 50 Neo: analisi della scheda tecnica

Il Motorola Edge 50 Neo è uno smartphone che unisce prestazioni elevate a un design raffinato. Con un display da 6,36 pollici e una risoluzione di 2670 x 1220 pixel, offre un’esperienza visiva eccezionale, perfetta per guardare film, giocare o navigare sul web.

Sotto la scocca, il dispositivo è alimentato dal potente processore MediaTek Dimensity 7300, supportato da 12 GB di RAM LPDDR4X, che garantiscono fluidità e velocità in ogni operazione. La memoria interna da 512 GB offre ampio spazio per archiviare foto, video, app e molto altro, senza preoccuparti dello spazio disponibile.

La fotocamera posteriore tripla con una risoluzione di 50 MP permette di scattare foto di alta qualità in qualsiasi condizione di luce. Che tu stia catturando paesaggi o dettagli ravvicinati, la fotocamera è in grado di restituire immagini dettagliate e nitide. La possibilità di utilizzare una doppia SIM rende il dispositivo versatile, ideale per chi desidera separare il lavoro dalla vita privata.

Il sistema operativo Android 14 garantisce un’interfaccia moderna e funzionalità avanzate, per un’esperienza utente personalizzata e sicura. La batteria da 4310 mAh assicura un’autonomia duratura, per affrontare senza problemi la giornata. Disponibile nel raffinato colore grigio e con un peso di soli 171 g, il Motorola Edge 50 Neo è un compagno ideale per chi cerca performance e stile in un unico dispositivo.

Oggi, su eBay, viene applicato uno sconto doppio sul Motorola Edge 50 Neo: 38% + 15€ tramite il coupon PSPRGEN25 per un costo totale e finale d’acquisto di 296,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.