Motorola Edge 50 Neo: design premium e fotocamera Sony (-24%)

Motorola Edge 50 Neo è il dispositivo perfetto per chi desidera esprimere la propria personalità con disinvoltura, grazie a una combinazione di tecnologia avanzata e design raffinato. La fotocamera Sony LYTIA 700C con teleobiettivo dotato di zoom permette di catturare immagini e video di altissima qualità, anche in movimento o da grandi distanze. Che si tratti di foto spontanee o di scatti artistici, il Motorola Edge 50 Neo garantisce risultati straordinari, rendendo ogni momento unico.

Il design del dispositivo è un altro punto di forza. Sottile e leggero, il telefono si distingue per i suoi bordi curvi e per l’utilizzo di materiali premium vegani, che assicurano un comfort eccezionale e un’estetica elegante.

Lo schermo Super HD (1220p) pOLED da 6,36″ offre una qualità visiva senza precedenti, ideale per visualizzare, modificare e condividere foto e video con una nitidezza e una luminosità di livello cinematografico.

Grazie alla ricarica TurboPower da 68 W, basta una breve ricarica per ottenere energia sufficiente per un’intera giornata, permettendo di esprimere la propria creatività senza interruzioni. Inoltre, il dispositivo supporta anche la ricarica wireless fino a 15 W, per una maggiore comodità. Con 256 GB di memoria interna, c’è spazio in abbondanza per foto, video e app, accompagnato dalla sicurezza di cinque anni di aggiornamenti software, per garantire prestazioni sempre al top.

Oggi, su Amazon, il Motorola Edge 50 Neo viene messo in offerta con uno sconto attivo del 24% per un prezzo totale e finale d’acquisto di 325,98€.