Motorola Edge 50 Fusion: promozione CLAMOROSA, sconto 44%

Motorola ha una lunga tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su eBay, il suo best buy, l’Edge 50 Fusion viene messo in sconto del 44% per un costo totale e finale d’acquisto di 281,90€.

Motorola Edge 50 Fusion: analizziamo la scheda tecnica

Il Motorola Edge 50 Fusion è un dispositivo pensato per chi cerca un perfetto equilibrio tra design elegante, prestazioni elevate e funzionalità avanzate. Il suo design ultrasottile e leggero, con una struttura simmetricamente curva, non solo conferisce un aspetto premium, ma offre anche una comoda impugnatura. Inoltre, è protetto dalla certificazione IP68, che garantisce resistenza all’acqua, permettendoti di utilizzarlo senza preoccupazioni anche in ambienti umidi.

Il display pOLED FHD+ da 6,67″ ti offre un’esperienza visiva senza pari, con colori vivaci e un contrasto eccezionale. Grazie alla frequenza di aggiornamento di 144Hz, i tuoi contenuti saranno sempre fluidi e nitidi, sia durante la navigazione che nei giochi. L’impianto audio Dolby Atmos multidimensionale migliora ulteriormente l’esperienza, offrendo un suono ricco e coinvolgente.

Con il sistema fotocamere straordinario da 50MP + 13MP, puoi scattare foto e girare video con una qualità straordinaria, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sensore di messa a fuoco è 32 volte più preciso, garantendo immagini nitide e dettagliate.

La batteria da 5000mAh ti permette di goderti il tuo Motorola Edge 50 Fusion per tutta la giornata, mentre la ricarica TurboPower da 68W inclusa nella confezione consente di ricaricare rapidamente il dispositivo. Infine, il potente processore Snapdragon 7s Gen 2, abbinato a fino a 12 GB di RAM e fino a 512 GB di storage.

