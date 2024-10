Motorola Edge 50 Fusion: la promo fa esplodere Amazon (-31%)

Scopri il Motorola Edge 50 Fusion, uno smartphone che unisce eleganza e prestazioni in un design ultrasottile e leggero con una finitura simmetricamente curva. Con la certificazione IP68, questo dispositivo è progettato per resistere all’immersione in acqua, offrendoti la tranquillità necessaria in ogni situazione.

Il display pOLED FHD+ da 6,67 pollici ti regala un’esperienza visiva straordinaria, con colori vivaci e un contrasto eccezionale, mentre la frequenza di aggiornamento di 144Hz assicura scorrimenti fluidi. Inoltre, l’impianto audio multidimensionale Dolby Atmos arricchisce la tua esperienza di visione, rendendo film e spettacoli ancora più coinvolgenti.

Cattura momenti indimenticabili con la straordinaria fotocamera principale da 50MP e il sensore ultra grandangolare da 13MP, in grado di fornire immagini e video dettagliati in qualsiasi condizione di luce, grazie a un sistema di messa a fuoco che offre un numero di pixel 32 volte superiore rispetto ai modelli precedenti.

La batteria da 5000mAh ti garantisce una lunga durata, e con la ricarica TurboPower da 68W inclusa nella confezione, ricaricare il tuo smartphone sarà rapido e conveniente. Alimentato dal potente processore Snapdragon 7s Gen 2, il Motorola Edge 50 Fusion offre fino a 12 GB di memoria con Estensione RAM e un generoso storage fino a 512 GB, rendendolo ideale per ogni tua esigenza.

Su Amazon, oggi, il Motorola Edge 50 Fusion viene messo in sconto del 31% e viene venduto a 307,90€