Motorola Edge 50 Fusion: è lui il best buy di capodanno (-37%)

Motorola ha una lunga storia nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 37% sul suo Edge 50 Fusion che viene venduto a 283,90€.

Ecco il Motorola Edge 50 Fusion in tutto il suo splendore

Il Motorola Edge 50 Fusion combina eleganza e prestazioni in un design ultrasottile, leggero e curvo su entrambi i lati, con certificazione IP68 per la protezione contro polvere e immersioni in acqua. Questo smartphone è pensato per offrire il massimo in ogni esperienza d’uso.

Immergiti nel tuo intrattenimento preferito con il suo straordinario display pOLED FHD+ da 6,67” a 144Hz, che garantisce colori vivaci, un contrasto eccezionale e una fluidità incredibile. L’audio multidimensionale Dolby Atmos arricchisce ulteriormente l’esperienza audiovisiva, offrendoti un suono immersivo e di qualità superiore.

Per gli appassionati di fotografia, il Motorola Edge 50 Fusion offre un sistema di fotocamere avanzato: un sensore principale da 50MP e una fotocamera ultra-grandangolare da 13MP assicurano immagini dettagliate e nitide, anche in condizioni di scarsa luminosità, grazie a un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore.

La potente batteria da 5000mAh ti accompagna per tutta la giornata e oltre, e con la ricarica rapida TurboPower da 68W inclusa nella confezione, sarai sempre pronto a ripartire in pochissimo tempo. Sotto la scocca, il processore Snapdragon 7s Gen 2 garantisce prestazioni elevate e fluide, supportato da fino a 12GB di RAM con Estensione RAM e uno spazio di archiviazione fino a 512GB.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto del 37% sul Motorola Edge 50 Fusion che viene venduto a 283,90€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.