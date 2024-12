Motorola Edge 50 Fusion: è lui il best buy del Natale Amazon -38%

Il Motorola Edge 50 Fusion si distingue per un design elegante e innovativo, caratterizzato da un profilo ultrasottile, leggero e con curvature simmetriche che garantiscono una presa confortevole. Grazie alla protezione IP68, è resistente all’acqua e alla polvere, offrendo una maggiore tranquillità anche nelle situazioni più avverse.

Il dispositivo è dotato di un incredibile display pOLED FHD+ da 6,67 pollici con una frequenza di aggiornamento di 144Hz, che regala un’esperienza visiva senza paragoni. I colori vivaci e l’eccezionale contrasto rendono ogni immagine straordinariamente realistica, sia che tu stia guardando film, serie TV o video. A completare l’esperienza immersiva c’è un impianto audio multidimensionale supportato da Dolby Atmos, che trasforma l’ascolto in un momento avvolgente e ricco di dettagli.

Per gli amanti della fotografia, il Motorola Edge 50 Fusion integra un sistema di fotocamere straordinario da 50MP + 13MP. Grazie a un numero di pixel di messa a fuoco 32 volte superiore, puoi catturare immagini nitide e dettagliate in qualsiasi condizione di luce, oltre a girare video di alta qualità.

L’autonomia non è un problema grazie alla potente batteria da 5000mAh, supportata dalla ricarica rapida TurboPower da 68W, inclusa nella confezione. Sotto la scocca, il processore Snapdragon 7s Gen 2 assicura prestazioni fluide, con fino a 12GB di memoria e fino a 512GB di storage, per non avere limiti di spazio. Un dispositivo pensato per chi cerca stile, potenza e affidabilità.

Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto XL del 38% sul Motorola Edge 50 Fusion per un costo totale e finale d’acquisto di 280€.