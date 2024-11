Motorola Edge 50 Fusion: è lui il BEST BUY da prendere oggi

Motorola è un’azienda che, nel corso degli anni, ha saputo reinventarsi lanciando sul mercato dei dispositivi di qualità e all’avanguardia e oggi, uno dei suoi migliori smartphone medio-gamma, l’Edge 50 Fusion viene scontato del 17% su eBay al quale si sommano ulteriori 10€ con il coupon PSPRNOV24 per un totale di soli 287,99€.

Le caratteristiche del Motorola Edge 50 Fusion: tecniche e d’utilizzo

Il Motorola Edge 50 Fusion offre un design elegante e moderno, con un profilo ultrasottile, leggero e arrotondato. Inoltre, grazie alla protezione IP68, è resistente all’acqua, permettendoti di utilizzarlo senza preoccupazioni in ogni situazione.

La ricarica Turbo Power da 68 W è un’altra caratteristica sorprendente: in soli 15 minuti di ricarica, potrai avere una batteria sufficientemente carica per affrontare l’intera giornata, riducendo i tempi di attesa e garantendo una ricarica rapida e potente.

Il 50 MP ULTRA-PIXEL CAMERASYSTEM ti consente di catturare foto e video straordinari, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Grazie ai 32 pixel in più per una messa a fuoco precisa, otterrai risultati eccezionali in ogni scatto.

Il display Endless Edge da 6,7″ offre un’esperienza visiva senza interruzioni, mentre la tecnologia DOLBY ATMOS garantisce un audio ricco e multidimensionale, rendendo la visione dei tuoi film e serie TV ancora più immersiva. Con il processore Snapdragon 7s Gen 2, 8 GB di memoria e la RAM Boost, il Motorola Edge 50 Fusion offre prestazioni ultraveloci per affrontare ogni attività quotidiana. Inoltre, con 256 GB di spazio di archiviazione, avrai tutto lo spazio che ti serve per foto, video e app.

