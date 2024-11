Motorola E14 col Black Friday costa solo 68€: OFFERTA UNICA

Motorola è un’azienda con una lunga storia nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, per il Black Friday 2024, viene applicato uno sconto maxi del 38% per un prezzo finale e totale di 68,50€.

Motorola E14: l’entry level ad un prezzo choc per il Black Friday!

Il Motorola E14 è il compagno ideale per chi cerca autonomia, prestazioni e un’esperienza di visualizzazione coinvolgente. Dotato di una potente batteria da 5000mAh, ti permette di lavorare, navigare e divertirti per ore senza la necessità di ricaricare. Che tu stia guardando un film, giocando o utilizzando le app, potrai contare su un’autonomia che ti accompagnerà durante l’intera giornata.

Il display da 6.56″ HD+ offre un’ampia area visiva, ideale per goderti i tuoi contenuti preferiti con colori vividi e dettagli chiari, sia che stia guardando video o scorrendo le tue foto. Grazie alla sua grandezza, ogni immagine e video prende vita, regalando una visione coinvolgente e piacevole.

Cattura momenti speciali con la fotocamera da 13MP, che ti consente di scattare foto nitide e dettagliate. Che si tratti di un panorama mozzafiato o di un selfie, avrai sempre immagini di qualità per ricordare ogni attimo.

Sfrutta al massimo le prestazioni del sistema operativo Android 14 Go Edition, che garantisce un’esperienza fluida ed efficiente, ottimizzando le risorse del dispositivo per garantire la massima velocità e reattività. Con il Motorola E14, avrai un telefono che ti offre tutto ciò di cui hai bisogno, dalla durata della batteria alla qualità del display e delle foto, il tutto in un dispositivo compatto e versatile.

