Motorola E14: a 68€ è un entry-level impossibile da non prendere

Motorola ha una lunga storia e tradizione nella produzione di telefoni e smartphone e oggi, su Amazon, sul suo E14 viene applicato uno sconto in format extra large del 38% per un costo finale di 68,50€.

Motorola E14: le caratteristiche di questo entry-level

Motorola E14 è uno smartphone pensato per chi cerca prestazioni affidabili e una lunga autonomia, il tutto a un prezzo conveniente. Con una batteria da 5000mAh, potrai goderti fino a tutta la giornata senza la necessità di una presa di corrente, sia per il lavoro che per il divertimento. Non dovrai più preoccuparti di rimanere senza carica durante le tue attività quotidiane.

Il display da 6,56″ HD+ offre una visione ampia e chiara dei tuoi contenuti, rendendo la fruizione di film, foto e video un’esperienza piacevole. La frequenza di aggiornamento di 90 Hz assicura un’esperienza fluida e reattiva durante la navigazione o il gioco.

La fotocamera da 13MP ti permette di catturare momenti indimenticabili con immagini nitide e dettagliate, ideale per chi vuole immortalare ogni attimo. Inoltre, l’Android 14 Go Edition offre un sistema operativo ottimizzato, che garantisce prestazioni veloci e fluide, anche con solo 2GB di RAM e 64GB di memoria interna, espandibili tramite microSD.

Il Motorola E14 è compatibile con le reti 4G e supporta connettività tramite Bluetooth, Wi-Fi e USB, offrendoti tutto il necessario per rimanere connesso in ogni momento. Il design elegante e funzionale lo rende un dispositivo ideale per chi cerca un equilibrio tra prestazioni, autonomia e prezzo.

Oggi, su Amazon, sul Motorola E14 viene applicato uno sconto in format extra large del 38% per un costo finale di 68,50€.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.