Morte Regina Elisabetta, Apple omaggia la sovrana

L’ultima regina, e probabilmente l’ultimo simbolo del ‘900, ci ha lasciati. La Regina Elisabetta II d’Inghilterra è morta e Apple ha deciso di renderle omaggio con una menzione sul proprio sito.

Un regno durato 70 anni, con una condotta sempre impeccabile. Elizabeth Alexandra Mary è stata regina talmente a lungo che quasi ci si dimentica del breve periodo della sua vita in cui non lo era.

L’ultima comparizione in pubblico solo pochissimi giorni fa, per il passaggio di consegne del capo di governo britannico tra Boris Johnson e Liz Truss. Elisabetta II era comparsa vivace ma fragile e ora “si è spenta serenamente” nel castello di Balmoral, in Scozia.

Nel comunicato stampa emesso da Buckingham Palace si leggeva:

E mentre Carlo diventa Carlo III d’Inghilterra, Apple ha voluto dedicare la prima pagina del proprio sito a Elisabetta II, con una foto su sfondo nero, e la dicitura:

E parole di cordoglio sono giunte anche da Tim Cook, che su Twitter ha scritto:

There is nothing more noble than to devote your life to the service of others. We stand with the people of the UK and Commonwealth in honoring the life and dedication to duty of her Majesty Queen Elizabeth II. May she rest in peace. pic.twitter.com/GkLpqyovlh

— Tim Cook (@tim_cook) September 8, 2022