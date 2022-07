All’apparenza non si direbbe, ma i Mac Mini sono dei veri e propri concentrati di potenza ed è per questo che riscuotono così tanto successo. Al piccolo computer made-in-Cupertino bisogna però abbinare un monitor, ed ecco che giunge in soccorso il Prime Day 2022. È il arrivato il momento di acquistare un top di gamma spendendo meno di 200 euro.

Spulciando tra le offerte ci siamo imbattuti in questo Lenovo D32q-20 2K QHD con diagonale da 32 pollici e altre caratteristiche davvero interessanti. Il prezzo? Da 329 euro si passa a 189 euro. Attenzione però, ti ricordo che questo sconto è valido solo per oggi!

Il monitor ha un display 31.5″ 2K QHD con risoluzione 2560 x 1440, 4ms, 75Hz, luminosità fino a 250 nits, precisione del colore NTSC al 72%.

Design moderno ed elegante, minimalista potremmo dire. I bordi sono ultrasottili su tre lati (quello in basso è leggermente più spesso, ma nulla di che).

Tempo di latenza 4ms e funzionalità adattiva AMD FreeSync che riduce al minimo gli artefatti visivi e i disallineamenti dell’immagine.

Rapporto di contrasto: 1000:1

Inclinazione regolabile -5°/22°

La tecnologia TÜV Rheinland Low Blue Light protegge i tuoi occhi durante le sessioni d’utilizzo più lunghe.

Porte HDMI e DP.

