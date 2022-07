Prime Day 2022: le offerte sugli accessori per i dispositivi Apple

Seguendo quella che ormai è una attesissima tradizione, il Prime Day anche quest’anno si presenta al popolo del web con una valanga di offerte su prodotti di (quasi) tutte le categorie. Per questo motivo è facile perdere l’orientamento, soprattutto quando si è alla ricerca di uno o più accessori per i device Apple.

Eccezion fatta per un unico prodotto – proseguite con la lettura per scoprirlo -, non ci sono sconti sui gadget con il marchio dell’azienda di Cupertino. Questa però non è poi una così brutta notizia, visto che brand noti e affidabili hanno deciso di unirsi alla festa in questi bollenti giorni d’estate.

E dunque utenti Apple, questo è un avviso per voi: è arrivato il momento di risparmiare un po’ di euro e di portarsi a casa accessori a prezzi stracciati.

SanDisk iXpand Go 128GB

A vederla sembra una tradizionale “chiavetta” USB ma in realtà è munita anche di un connettore Lightning. Ciò significa che la SanDisk iXpand Go può essere collegata anche ad iPhone e iPad per trasformarsi nell’accessorio perfetto per trasferire un bel po’ di file da un dispositivo all’altro e – perché no – per alleggerire il carico sulla memoria del device Apple.

Il prezzo di listino è 72,99 euro, ma oggi la puoi acquistare a 45,59 euro.

Logitech Keys-To-Go

La Logitech Keys-To-Go è una tastiera Bluetooth (con layout QWERTY italiano) che puoi associare al tuo iPhone o iPad. È sottilissima e leggera, e si difende da briciole e schizzi d’acqua grazie ad un particolare rivestimento. Non manca un supporto per lo smartphone, sempre utile in caso di necessità.

Con il Prime Day 2022, passa da 71,99 euro a 39,99 euro.

Belkin – Caricabatterie wireless 3 in 1

Belkin è uno dei migliori marchi in circolazione quando si parla di accessori Apple, e non a caso li si trova anche negli Store dell’azienda di Cupertino. A spiccare in questo Prime Day 2022 è il Caricabatterie Wireless 3 in 1 che permette di ricaricare in contemporanea fino a tre dispositivi, ovvero iPhone, Apple Watch e AirPods. Davvero un ottimo prodotto.

Solitamente disponibile a 119 euro, oggi può essere tuo a 72,99 euro.

Belkin – 2 proteggi schermo per iPhone 13 e 13 Pro

Si torna a parlare di Belkin, ma questa volta per il suo bundle con due proteggi schermo TemperedGlass per iPhone 13 e iPhone 13 Pro. All’interno della confezione anche gli adesivi per una applicazione “pulita” e senza bolle.

Quanto costa il bundle? Solo per il Prime Day 2022, 9,99 euro. Difficile trovare di meglio (forse è impossibile).

Controller Razer Kishi

Chi usa l’iPhone anche per giocare (Apple Arcade, Google Stadia, Xbox Cloud Gaming) non può fare a meno di un controller. Con un accessorio di questo tipo, l’esperienza di gioco è di un livello superiore, non c’è alcun dubbio.

Ebbene, il Razer Kishi è oggi in offerta a 69,49 euro, ovvero 40 euro in meno rispetto al prezzo di listino. Un affare.

Logitech Combo Touch per iPad 7/8/9

L’utilità di una custodia con tastiera integrata si unisce alla qualità garantita da Logitech. La keyboard è retroilluminata e il trackpad è ampio (se si considerano le dimensioni generali dell’accessorio). Il layout, ovviamente, è italiano.

Quanto? Beh, dai 154,99 euro di listino si passa a 109,99 euro.

Logitech Slim Folio per iPad 7/8/9

Per chi non ha intenzione di superare la soglia psicologica dei 100 euro, c’è una alternativa più economica (ma non per questo meno valida). Si tratta della custodia Slim Folio per iPad dalla settima alla nona generazione, che integra sì la tastiera wireless ma non il trackpad.

In occasione del Prime Day 2022, il costo è di 49,99 euro (da 103,99 euro).

Logitech K380

Restiamo ancora in casa Logitech ma questa volta per una tastiera Bluetooth compatibile anche con macOS. La K380 è compatta e sottile e può essere associata fino a 3 dispositivi (con Easy-Switch).

Anker Nano II 65W

Parlando di accessori, un must è senza dubbio l’alimentatore in grado di sprigionare la potenza e la velocità della ricarica rapida. Meglio affidarsi ad un brand di fiducia come Anker: per il Prime Day 2022 il suo Nano II con USB-C da 65W e tecnologia GaN II è in offerta a 34,99 euro. Perfetto anche per i MacBook.

Apple Magic Keyboard (Ultimo modello)

Chiudiamo questa lista con l’unico accessorio a marchio Apple. Si tratta della Magic Keyboard di ultima generazione, con angoli arrotondati e batteria integrata. Incluso nella confezione è il cavo intrecciato da USB-C a Lightning, per ricaricare la tastiera tramite la porta USB-C del Mac.

Il prezzo di listino della Magic Keyboard è 109 euro, ma per il Prime Day 2022 c’è uno sconto di 33 euro. Bisogna approfittarne, SUBITO!

