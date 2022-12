In un periodo dell’anno assolutamente atipico, si sta svolgendo in Qatar la FIFA World Cup 2022, o – più semplicemente – il Mondiale. Nonostante l’assenza dell’Italia e le questioni extracalcistiche, la manifestazione sportiva sta riscuotendo enorme successo anche nello stivale, anche perché visibile gratuitamente sulle reti Rai (e in streaming su RaiPlay).

A breve inizieranno i quarti di finale, alle 16:00 di venerdì 9 dicembre scenderanno sul terreno di gioco Croazia e Brasile, per una partita che si preannuncia particolarmente scoppiettante, con la Seleção nettamente favorita. Lo spettacolo è assicurato, ma per un’esperienza davvero al massimo bisogna mettere insieme un setup di assoluta qualità. Non senza risparmiare, sia chiaro.

Mondiale Qatar 2022: un setup da FAVOLA

Smart TV LG 4K da 55″

Iniziamo con ciò che è assolutamente necessario per gettarsi a capofitto in una partita: il televisore. Ti suggerisco l’LG 55QNED816QA, un articolo favoloso da 55 pollici e risoluzione 4K. Ovviamente è smart (webOS 22), quindi puoi accedere rapidamente a tutte le principali piattaforme di streaming, come Netflix, Prime Video, Disney+, Apple TV+ e RaiPlay.

Con supporto a Google Assistant e Alexa, questo gioiello ti costa solo 699 euro grazie al super sconto del 42%.

Soundbar JBL

Lo Smart TV di LG sopra indicato è eccezionale anche dal punto di vista del sistema audio, ma per alzare ulteriormente l’asticella c’è bisogno di un soundbar con tanto di subwoofer wireless abbinato.

Ti segnalo il JBL BAR 2.1 Deep Bass, attualmente in offerta su Amazon a 299 euro grazie all’ottimo sconto del 21%. Ti sembrerà di essere allo stadio, di vivere da protagonista le migliori partite del mondiale in Qatar.

Apple TV 4K 2022

Come anticipato, il mondiale lo puoi seguire anche in diretta streaming su RaiPlay, piattaforma che puoi sfruttare anche per repliche e hightlists. Lo Smart TV di LG consente l’accesso al servizio Rai, ma se preferisci una soluzione ancora migliore, dovresti pensare di aggiungere al carrello la Apple TV 4K del 2022, su Amazon a 169 euro e con disponibilità immediata.

