MINIMO STORICO: Chromebook HP è perfetto per smartworking e costa solo 269€

La tecnologia avanza a passo svelto, e avere un laptop affidabile, veloce e dal design elegante rappresenta una necessità per molti. Amazon capisce le esigenze dei suoi clienti e ha lanciato una promozione straordinaria per l’HP – PC Chromebook, offrendolo a soli 269,99€, con uno sconto del 33%. Questa è l’opportunità che molti attendevano per aggiudicarsi un dispositivo di alta qualità a un prezzo imbattibile.

L’HP – PC Chromebook rappresenta la fusione perfetta tra prestazioni eccezionali, design raffinato e versatilità. E con uno sconto del 33% su Amazon, è davvero un affare da non perdere. Sia che tu sia uno studente, un professionista o semplicemente un appassionato di tecnologia, questo Chromebook risponde a tutte le tue esigenze.

Meravigliose caratteristiche tecniche avanzate

4GB RAM LPDDR4 : Con una memoria RAM di questa qualità, il multitasking diventa un gioco da ragazzi. Cambia tra le applicazioni senza alcun ritardo e goditi un'esperienza utente senza paragoni.

eMMC da 64GB : Uno spazio di archiviazione veloce e affidabile. Conserva tutti i tuoi documenti, foto, video e applicazioni senza preoccupazioni.

Display Touch da 14″ FHD, IPS, Antiriflesso : Ogni dettaglio, ogni colore, ogni sfumatura prende vita su questo display di alta qualità. Che tu stia guardando un film, navigando sul web o lavorando, l'esperienza visiva è semplicemente superba.

Grafica Intel UHD 600 : Ogni immagine, ogni video appare vivido, realistico e dettagliato, rendendo ogni attività visiva un piacere.

: Ogni immagine, ogni video appare vivido, realistico e dettagliato, rendendo ogni attività visiva un piacere. Sistema Operativo Chrome OS: Un sistema operativo intuitivo, leggero e ricco di funzionalità. Accedi a migliaia di applicazioni, dai giochi alle utility, tutto a portata di mano.

Ma non è tutto. Questo Chromebook vanta anche un design convertibile. Puoi utilizzarlo come un laptop tradizionale o, se preferisci, trasformarlo in una pratica tavoletta touch. La sua batteria dura fino a 11,45 ore, garantendo una giornata intera di lavoro, studio o divertimento senza la necessità di una ricarica.

Agisci ora, approfitta di questa offerta e rendi tuo l’HP – PC Chromebook!

