I power bank sono accessori utili, soprattutto quando si è in viaggio, ma in tanti decidono di farne a meno per via delle dimensioni ingombranti e del peso eccessivo. Con il passare degli anni però le aziende si sono specializzate e hanno proposto di volta in volta dispositivi sempre più compatti.

È il caso del Mini Power Bank da 9000mAh di iWALK, provvista di un cavo Lightning e dunque compatibile con gli iPhone e le custodie degli AirPods.

Il gadget di iWALK è attualmente in offerta lampo su Amazon. Hai a disposizione poche ore per approfittare dello sconto e pagare solo 21,24 euro (puoi scegliere tra Nero, Bianco, Rosso, Rosa).