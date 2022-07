Quando si preparano le valigie per le vacanze è (quasi per tutti) la norma dimenticare qualcosa, che sia importante o meno. Impossibile però scordare a casa il proprio iPhone, l’alleato che permette di immortalare ricordi indimenticabili a ritmo di foto e video.

A tal proposito, in valigia e/o nello zaino dovresti lasciare un po’ di spazio per gli utili accessori elencati di seguito. È vero che l’iPhone è un device tuttofare, ma un aiutino di certo non guasta.

Caricabatterie

Iniziamo con quello che è forse il suggerimento più scontato: il caricabatterie. Da diversi anni a questa parte, Apple non include più l’alimentatore nelle confezioni dei suoi iPhone e di conseguenza è obbligatoria acquistarne uno separatamente.

E dunque, hai acquistato un nuovo iPhone di recente e sei prossimo alla partenza? Un alimentatore da 20W con supporto alla ricarica rapida è quello che fa per te, magari proprio quello di Apple, oggi in offerta a 16,99 euro grazie allo sconto del 32%.

Cavo da USB-C a Lightning

Il partner perfetto di un alimentatore è ovviamente il cavo, e se utilizzi un iPhone e vuoi puntare sulla ricarica rapida, devi obbligatoriamente acquistarne uno da USB-C a Lightning.

Questo cavo lo trovi sempre abbinato ad un nuovo iPhone, ma se lo hai smarrito o vuoi averne uno di riserva per qualsiasi evenienza, ti consiglio quello a marchio Amazon con uno splendido design in nylon intrecciato.

Auricolari wireless

Gli AirPods di Apple sono forse i migliori auricolari in circolazione da abbinare ad un iPhone, ma ti assicuro che ci sono alternative decisamente valide e che costano molto meno. Un esempio? I JBL Wave 300 TWS, impermeabili (certificazione IPX2), autonomia monstre (fino a 26 ore utilizzando il case di ricarica) e comandi con un singolo tocco, per gestire le chiamate e i contenuti audio in riproduzione.

Power bank

In vacanza (e non solo), un power bank è indispensabile. L’iPhone viene usato per scattare foto, registrare video e anche come navigatore e ciò comporta un forte carico sulla batteria, che potrebbe scaricarsi nel momento meno opportuno. Ed è proprio in queste occasioni che giunge in soccorso il power bank

A questo giro ti consiglio il “lingotto” di INIU da 20.000mAh, con due uscite USB-A 22.5W, una USB-C da 20W, una torcia e un display che ti mostra la percentuale di carica rimanente (del power bank).