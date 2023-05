Mini PC Windows 11, il media center che aspettavi SCONTO 50% con Coupon

Pratico come muletto per i download e perfetto come Media Center da collegare alla TV in salotto, o per fare da server a casa, questo Mini PC con Windows 11 è l’occasione che aspettavi. È scontato del 50% su Amazon, grazie a un Coupon.

Importante. Per ottenere lo sconto immediato, ricordati di spuntare la voce Applica Coupon 50% prima dell’acquisto.

Il mini PC NiPoGi AM06 PRO è il gingillo ideale da utilizzare come Media Center per trasformare il salotto in un centro multimediale o per farti un serverino locale. Questo mini computer desktop offre prestazioni elevate, flessibilità e portabilità grazie al processore Zen 3 AMD Ryzen 5 5500U, capace di raggiungere una velocità di clock che va da 2,1 GHz a 4,0 GHz, una cache L3 da 16 MB e un TDP di soli 15 W. Inoltre, il dispositivo viene preinstallato con Windows 11Pro e un processore a 12 thread a 6 core, che garantisce un’esperienza d’uso fluida come la seta e prestazioni grafiche eccezionali.

È dotato di 16 GB di memoria DDR4 a doppio canale, che può essere espansa fino a 64GB (2x 32 GB, fino a 3200 MHz) e di un’unità SSD M.2 NVME 2280 da 512 GB (espandibile fino a 2 TB), offrendo una potente capacità di archiviazione per caricare i dati in modo rapido ed efficiente. Inoltre, il dispositivo supporta l’espansione esterna SSD/HDD da 2,5″ fino a 2TB, aumentando ulteriormente le possibilità di utilizzo.

Il mini PC NiPoGi offre prestazioni a triplo display con capacità di uscita 4K HD tramite porte HDMI, DP e tipo C, grazie alla potente scheda grafica AMD Radeon 7 Core 1800 MHz. Con questa configurazione, il dispositivo offre una qualità dell’immagine eccezionale, ideale per aumentare la produttività durante l’utilizzo di programmi come Microsoft Office o Adobe PR e PS.

Il dispositivo è dotato di numerose interfacce e connessioni, tra cui 2 porte RJ45 Gigabit Ethernet, 1 DP, 1 HDMI 2.0, 2 USB 3.0, 2 USB 2.0, 1 ingresso/uscita audio e 1 interfaccia TYPE-C, che lo rendono adatto per diverse esigenze, come server, monitoraggio, ufficio, monitor, proiettori e altre apparecchiature multimediali e commerciali.

Infine, include Wi-Fi dual-band da 2,4+5 GHz e Bluetooth 4.2 integrati per streaming e download fluidi, nonché di un sistema di dissipazione del calore silenzioso e performante, grazie alla ventola ad alte prestazioni, al tubo di calore in rame puro e al design del condotto dell’aria ad ampia area, che aumentano le prestazioni di dissipazione del calore del 40%. Inoltre, il dispositivo è dotato di un design a doppia porta Gigabit Ethernet, che garantisce una connessione di rete stabile e affidabile.

