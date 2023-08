Mini PC con Windows 11 Pro: potenza in miniatura ad un PREZZO DA CAPOGIRO

In un mondo in cui la tecnologia si fa sempre più compatta senza compromettere la performance, il Mini PC BMAX con Windows 11 Pro si erge come un vero e proprio gigante nel panorama dei computer compatti. E la notizia ancora migliore? Questa piccola meraviglia, dotata delle ultime e più avanzate caratteristiche, è ora in offerta su Amazon a soli 259,99€ .

Con uno sconto del 15% e un ulteriore coupon da 40€ , stiamo parlando di un affare che non puoi lasciarti sfuggire! Corri su Amazon adesso!

Mini PC con Windows 11 Pro BMAX: tutte le specifiche tecniche

Il Mini PC BMAX è l’opzione ideale per chi cerca un dispositivo potente, versatile e al passo con i tempi.

Ecco le sue specifiche tecniche principali:

Sistema Operativo Avanzato : ospita l’ultima versione del sistema operativo Microsoft, Windows 11 Pro , offrendoti un’esperienza d’uso fluida, moderna e ad altissima performance.

Memoria e spazio di archiviazione : con 8 GB di RAM e 128 GB SSD , avrai tutto lo spazio e la velocità necessari per le tue attività quotidiane, dal lavoro all’intrattenimento.

Connessioni multiple : Nonostante le sue dimensioni ridotte, il BMAX offre una vasta gamma di porte, tra cui USB 3.0 e HDMI , permettendoti di collegare una moltitudine di dispositivi esterni.

Design Elegante e Compatto : Il suo design sottile e leggero non solo lo rende esteticamente piacevole, ma anche facile da trasportare e ideale per qualsiasi ambiente, dal salotto all’ufficio.

Sicurezza al Top : Grazie al sistema Windows 11 Pro, avrai a disposizione tutte le ultime funzionalità di sicurezza, garantendoti un’esperienza di navigazione e lavoro sicuro e protetto.

La combinazione di queste specifiche, unita al prezzo incredibilmente conveniente, fa del BMAX Mini PC un’affare da non farsi sfuggire. Oggi puoi acquistarlo su Amazon a soli 259 euro grazie ad uno sconto del 15% ed un ulteriore coupon di 40 euro. Il mondo della tecnologia avanza rapidamente e avere tra le mani un dispositivo all’avanguardia come questo può davvero fare la differenza nel tuo quotidiano!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.