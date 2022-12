Le migliori cuffie over-ear Bluetooth da regalare a Natale 2022

Per un audiofilo trovare sotto l’albero di Natale delle cuffie over-ear è davvero il massimo. Il mercato offre varie soluzioni per ascoltare musica, ma solo alcune garantiscono un’esperienza di assoluta qualità.

Nei giorni che precedono la festa (forse) più attesa e amata dell’anno, Amazon propone offerte su tutti i fronti, anche sulle cuffie con merito definite “top di gamma”. In questo articolo ti segnalo gli affari che non dovresti farti sfuggire per far felice una persona cara oppure da regalare a te stesso (perché no).

NB: le offerte potrebbero variare di giorno in giorno, in positivo o – purtroppo – in negativo. Prima di procedere all’acquisto ti consiglio quindi di controllare con attenzione il prezzo indicato nella pagina del prodotto.

Le cuffie over-ear da regalare a Natale 2022

Sony WH-1000XM4 (269 euro)

Le principali caratteristiche delle cuffie Sony WH-1000XM4: cancellazione attiva del rumore, supporto Hi-Res Audio, tecnologia DSEE Extreme, funzione Speak-to-Chat, spegnimento automatico quando non vengono indossate, possibilità di connessione in contemporanea a due dispositivi Bluetooth.

Bose 700 (314,99 euro)

Caratteristiche principali: 11 livelli di riduzione del rumore, suono realistico e coinvolgente, sistema di microfoni che si adatta agli ambienti rumorosi e ventosi, supporto ad Alexa e Google Assistant, autonomia di 20 ore, comandi touch.

Beats Studio3 (209 euro)

Caratteristiche principali: compatibilità con iOS e Android, cancellazione attiva del rumore, calibrazione audio in tempo reale, autonomia di 22 ore, chip Apple W1, supporto alla tecnologia Fast Charge (10 minuti di ricarica per 3 ore di ascolto).

AirPods Max (586,98 euro)

Driver dinamico progettato da Apple per un suono ad alta fedeltà. Cancellazione attiva del rumore per bloccare i rumori esterni e immergerti totalmente nella musica. Modalità Trasparenza per ascoltare il mondo intorno a te. Audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa, per un effetto surround da cinema. Audio computazionale che combina un design acustico unico con il chip H1 e il software Apple per creare un’esperienza di ascolto rivoluzionaria.

Bang and Olufsen Beoplay HX (431,15 euro)

Le cuffie Bluetooth Beoplay HX firmate Bang & Olufsen passano a 431 euro grazie allo sconto del 15%. Progettate pensando all’uso prolungato, le Beoplay HX offrono una struttura comoda e leggera e un elegante controllo tattile. Con 30 ore di riproduzione con una singola carica, le Beoplay HX ti danno più tempo per ascoltare la tua musica.

