Prendendo spunto da una celebre pubblicità (che forse viene ancora trasmessa in TV, ma per questo chiedo il vostro aiuto), mi viene da dire che “su Amazon le offerte non finiscono mai“. Ed è la verità, perché nemmeno il tempo di salutare Black Friday e Cyber Monday che sul negozio virtuale del gigante di Seattle sono partite le offerte di Natale: sconti che superano anche il 50% e attivi fino al 22 dicembre.

E quindi, devi acquistare i regali da mettere sotto l’albero? Su Amazon trovi di tutto, e risparmi anche. Meglio di così non si può.

Su Amazon sono partite le Offerte di Natale

Le categorie

Sei curioso/a di scoprire le promozioni che Amazon ha riservato ai suoi utenti? Prendere nota di tutte le offerte attive è letteralmente una missione impossibile, ma la suddivisione in categorie giunge in soccorso di tutti coloro che temono di perdersi tra uno sconto e l’altro.

Recati sulla pagina della promozione e consulta le sezioni che fanno al caso tuo. Trovi le offerte lampo, quelle sui dispositivi Amazon, sui prodotti tech, sui prodotti per la cura personale, sugli articoli per la casa e la cucina, per l’infanzia e così via. Insomma, ci siamo capiti: ci sono offerte e prodotti per tutti i gusti.

Offerte da non perdere

Per iniziare al meglio questo nuovo “festival degli sconti”, ti segnalo alcune delle offerte più interessanti.

Nuovo Echo Dot 5ª gen. 2022 (-50%)

Echo Show 5a Gen. 2021 (-53%)

Caricabatterie USB-C 20W (-47%)

Caricabatterie wireless 15W (-39%)

Caricabatterie USB-C 30W (-41%)

Caricabatterie USB-C 40W Belkin (-43%)

Tappetino di ricarica wireless 10W Belkin (-43%)

