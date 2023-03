Microsoft ruba l'esclusiva ad Apple: iMessage su Windows 11

Micosoft sta facendo un ottimo lavoro con Windows 11, bisogna ammetterlo. Poche ore fa, il gigante di Redmond ha annunciato un aggiornamento ricco di novità per il suo sistema operativo e una in particolare riguarda gli utenti che utilizzano un iPhone.

Phone Link, l’app di Windows 11 per usare iMessage da PC

La novità si chiama Phone Link, un’app inizialmente disponibile solo per gli Insider ma che a breve sarà disponibile praticamente per tutti gli utenti con PC Windows 11. Per dirla in breve, questa applicazione consente a chi ha un iPhone di collegarlo al proprio computer Windows (desktop o notebook che sia) e, di conseguenza, usare anche iMessage.

Sì, proprio la piattaforma di messaggistica fino a qualche ora fa in esclusiva sui dispositivi Apple, ora sbarca sulla piattaforma della concorrenza: Windows 11.

Tutto passa attraverso la connessione Bluetooth, e fino a qui nulla di strano. Ci sono però dei limiti: non è possibile inviare contenuti multimediali (immagini, video, GIF) e/o partecipare a chat di gruppo.

Inoltre, non è possibile consultare la cronologia completa dei messaggi scambiati in una conversazione, ma solo di quelli inviati o ricevuti proprio tramite l’app Phone Link. Non è previsto nemmeno l’utilizzo di bolle blu o verdi, perché l’app – al momento – non è in grado di riconoscere e distinguere messaggi standard e quelli inviati tramite iMessage.

Insomma, Phone Link prevede un’integrazione di base di iMessage in Windows 11. Ma è già qualcosa, un passo in avanti e un enorme vantaggio per tutti coloro che usano un iPhone e un computer Windows. Non credi?

Come anticipato poco sopra, attualmente Phone Link può essere messo alla prova solo dagli Insider. Conclusa la fase di test, l’app diventerà disponibile per tutti.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Sì No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.