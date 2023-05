Microsoft annuncia il supporto di iMessage per Windows 11

In un recente post sul blog, Microsoft ha annunciato il supporto di iMessage per Windows 11, offrendo ai possessori di iPhone la possibilità di accedere a questa app di messaggistica direttamente dal proprio PC. Secondo l’azienda, questa funzionalità è disponibile per tutti gli utenti di Windows 11 a partire da oggi.

Con l’app Collegamento al telefono per Windows 11 e l’app Collegamento a Windows per iOS, gli utenti iPhone possono effettuare e ricevere chiamate, inviare e ricevere messaggi di testo e visualizzare le notifiche direttamente sul loro PC. Ciò include il supporto di iMessage, anche se con alcune limitazioni da tenere presente.

Una delle limitazioni è la mancanza di supporto per le chat di gruppo, le foto, i video e la cronologia delle conversazioni oltre la sessione di chat corrente. Tutti i messaggi vengono visualizzati come bolle grigie nell’app aggiornata Phone Link, rendendo impossibile distinguere tra iMessage e i messaggi di testo SMS sul PC.

L’aggiunta del supporto di iMessage a Windows 11 da parte di Microsoft rappresenta un importante passo avanti nella creazione di un ecosistema più integrato tra dispositivi Apple e PC Windows. Grazie all’app Collegamento al telefono per Windows 11 e all’app Collegamento a Windows per iOS, gli utenti potranno ora gestire le loro comunicazioni da iPhone direttamente dal loro PC.

Questa nuova funzionalità permette agli utenti iPhone di inviare e ricevere messaggi di testo e visualizzare le notifiche sul proprio PC Windows. Tra le varie opzioni di messaggistica supportate, iMessage sarà uno dei punti salienti, consentendo agli utenti di continuare a utilizzare questa popolare piattaforma di messaggistica su entrambi i dispositivi.