Meta accusa Apple: indagine su App Tracking Transparency in Brasile

Apple si trova nuovamente al centro di una bufera legale in Brasile, con il regolatore antitrust Cade che indaga sul controverso sistema App Tracking Transparency (ATT). La questione principale è se l’azienda stia imponendo regole più severe ai concorrenti rispetto alle proprie app, creando così un possibile vantaggio competitivo illecito nel settore pubblicitario.

A innescare l’indagine è stata una denuncia formale presentata da Meta, la società madre di Facebook e Instagram. Secondo l’accusa, mentre le app di terze parti devono ottenere un consenso esplicito dagli utenti per raccogliere dati, i servizi di Apple godrebbero di condizioni di favore. Cade ha dichiarato di aver raccolto “evidenze” che suggeriscono che Apple acceda e utilizzi informazioni sensibili senza rispettare le stesse restrizioni imposte agli altri attori del mercato.

Introdotto nel 2021, il sistema ATT ha avuto un impatto significativo sull’industria pubblicitaria digitale, penalizzando in particolare aziende come Meta, il cui modello di business si basa sull’analisi dei dati utente per personalizzare le inserzioni. Non sorprende che Meta abbia definito la politica di Apple “dannosa” per il mercato.

Questa indagine in Brasile si aggiunge a una serie di controversie legali che Apple sta affrontando a livello globale. Di recente, le autorità francesi hanno multato l’azienda per 132 milioni di dollari per pratiche simili, sollevando dubbi su un potenziale schema di comportamento scorretto.

Sebbene Cade non abbia ancora avviato un procedimento formale, sta esaminando attentamente i termini e le condizioni del sistema ATT. Qualora venissero accertate violazioni delle normative antitrust, Apple potrebbe incorrere in sanzioni economiche significative.

Questa vicenda sottolinea l’attenzione crescente verso le pratiche commerciali di Apple e il delicato equilibrio tra protezione della privacy e concorrenza leale. Mentre l’azienda si presenta come paladina dei diritti digitali, le accuse sollevano interrogativi sulla reale equità delle sue politiche.