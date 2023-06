MASSIMA SICUREZZA per i tuoi bambini con il Dispositivo anti abbandono in SCONTO BOMBA

Sei un genitore attento che desidera garantire la massima sicurezza ai propri figli? Allora non puoi non avere il dispositivo anti abbandono TIPPY PAD, oggi in offerta bomba su Amazon con uno sconto incredibile del 58%!

Potrai acquistare il dispositivo a soli 24,99€, compresa spedizione gratuita e consegna presso uno dei punti di ritiro adibiti. Approfitta di questa offerta imperdibile e non lasciare che la sicurezza dei tuoi bambini sia messa in secondo piano!

Dispositivo anti abbandono TIPPY PAD: come installarlo e utilizzarlo

Il TIPPY PAD è un dispositivo intelligente progettato per evitare il rischio di abbandono dei bambini all’interno di veicoli.

È facile da installare e utilizzare: basta posizionarlo nel seggiolino del tuo piccolo e collegarlo al tuo smartphone tramite l’applicazione dedicata. Sarai sempre connesso e riceverai immediatamente una notifica nel caso in cui tu ti allontani dal veicolo senza il tuo bambino.

Questo dispositivo è dotato di sensori di movimento avanzati e un algoritmo intelligente che rileva la presenza del bambino all’interno dell’auto. In caso di allontanamento senza il tuo piccolo, il TIPPY PAD emetterà un avviso acustico e invierà una notifica al tuo smartphone. Potrai quindi agire tempestivamente e evitare situazioni pericolose.

La sua batteria di lunga durata garantisce un funzionamento affidabile e costante, così da poter utilizzare il dispositivo senza preoccuparti di interruzioni. Inoltre, il TIPPY PAD è realizzato con materiali di alta qualità e resistenti, assicurando una durata nel tempo e una protezione affidabile per il tuo bambino.

La sicurezza dei nostri figli è una priorità assoluta, e con il dispositivo anti abbandono TIPPY PAD puoi prendere precauzioni extra per proteggerli in ogni situazione. Non lasciare nulla al caso e approfitta di questa offerta straordinaria per ottenere il TIPPY PAD a soli 24,99€ grazie ad un incredibile sconto del 58%. La promozione è limitata quindi coglila al volo!

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.