Il Magic Mouse di Apple è dai più considerato la migliore periferica per i computer made-in-Cupertino, l’unico neo è il prezzo: a 85 euro, è abbastanza proibitivo. Oggi però il mouse è acquistabile su Amazon al minimo storico grazie all’invitante sconto del 19%. Altro che il prezzo di listino suggerito da Apple, in queste ore lo porti a casa spendendo solo 69€.

Il Magic Mouse è wireless e ricaricabile (tramite tramite cavo da USB-C a Lightning incluso nella confezione). Sulla “pancia” ha una doppia base d’appoggio che consente al mouse di scivolare alla perfezione sulla scrivania.

La vera chicca però è la superficie Multi-Touch, che ti consente di compiere gesture intuitive come sfogliare le pagine web o scorrere documenti. Ed è proprio per quest’ultima feature che in tanti non riescono a fare a meno del Magic Mouse.

La batteria, come detto, è ricaricabile. L’autonomia è straordinaria: dopo un ciclo di ricarica completo, puoi usare il device di Apple per un mese circa. L’unico neo (se così vogliamo definirlo) è che la porta Lightning per la ricarica è posizionata sulla pancia del mouse: non il massimo della comodità. Non c’è nulla da temere però, perché bastano davvero pochi minuti per ricaricare le energie.

Il Magic Mouse è compatibile con tutti i Mac che eseguono OS X 10.11 o versioni successive (tra cui Ventura) e con gli iPad con almeno iPadOS 13.4 come sistema operativo. A tal proposito, ti ricordo che – dopo un sostanzioso rinvio a causa di bug emersi durante la fase di test – la versione 16.1 con Stage Manager è disponibile al download.

