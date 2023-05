macOS Ventura 13.4 RC 3 disponibile per sviluppatori e beta tester

Apple ha rilasciato la terza build RC di macOS Ventura 13.4 agli sviluppatori e ai beta tester pubblici. Questo aggiornamento porta con sé nuove funzionalità relative allo sport e correzioni di bug, offrendo un’esperienza ancora migliore agli utenti di macOS. Continua a leggere per scoprire i dettagli dell’aggiornamento.

Una build RC o Release Candidate viene rilasciata in anteprima agli sviluppatori per garantire che il software sia privo di bug critici prima del rilascio ufficiale al pubblico. Questo dimostra l’impegno di Apple nel fornire un’esperienza di alta qualità ai propri utenti. La build RC 3 di macOS Ventura 13.4 ha il numero di build 22F66, che segna l’ulteriore sviluppo e ottimizzazione del sistema operativo.

Novità di macOS Ventura 13.4

Tra le novità di macOS Ventura 13.4, spicca l’introduzione di un nuovo sistema per l’installazione delle versioni beta, in linea con quanto già implementato su iOS 16.4. Ora, il sistema operativo richiede l’ID Apple per visualizzare e scaricare gli aggiornamenti del software beta. Questa modifica garantisce una maggiore sicurezza e controllo nell’installazione delle versioni di prova, riservandole agli sviluppatori o agli utenti registrati nel programma beta pubblico.

Inoltre, macOS Ventura 13.4 presenta una serie di correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni, che contribuiscono a rendere l’utilizzo del sistema operativo ancora più fluido ed efficiente. Tra le correzioni annunciate troviamo risoluzioni di problemi legati allo sblocco automatico con Apple Watch, al Bluetooth e a VoiceOver.

Disponibilità dell’aggiornamento

Secondo Apple, macOS Ventura 13.4, insieme ad iOS 16.5 e ad altri aggiornamenti software, sarà reso disponibile al pubblico entro questa settimana. Gli utenti di macOS potranno quindi beneficiare delle nuove funzionalità e delle correzioni di bug per migliorare ulteriormente l’esperienza d’uso del proprio dispositivo.

Se hai già provato l’aggiornamento a macOS Ventura 13.4 RC 3, facci sapere se hai notato qualche cambiamento significativo o se hai riscontrato miglioramenti nell’utilizzo del sistema operativo.