MacOS, impossibile espellere i dischi esterni: ecco alcune soluzioni definitive

Hai appena finito di lavorare con un’unità esterna sul tuo Mac e desideri espellerla correttamente prima di scollegarla fisicamente. Tuttavia, a volte potresti incontrare il problema in cui l’unità non viene espulsa o impiega un tempo infinito per farlo. Non preoccuparti, ci sono diverse soluzioni disponibili per superare questo ostacolo comune. In questo articolo, esploreremo otto correzioni che ti aiuteranno a espellere correttamente un’unità esterna dal tuo Mac quando riscontri problemi di espulsione.

8 soluzioni per risolvere i problemi di espulsione di un’unità esterna sul tuo Mac

1. Aspetta un momento, quindi riprova a espellere

Se hai provato a espellere l’unità esterna ma non succede nulla, potrebbe essere perché l’unità è entrata in modalità di sospensione per risparmiare energia. In questi casi, l’unità richiede un po’ di tempo per riattivarsi completamente e avviare il processo di espulsione. Pertanto, aspetta un momento e riprova ad espellere l’unità. Potresti scoprire che dopo un breve periodo di tempo, l’unità si espellerà correttamente.

2. Chiudi i file aperti dall’unità esterna

Il tuo Mac non consentirà l’espulsione di un’unità esterna se hai ancora dei file aperti su di essa. Questo è un meccanismo di protezione che impedisce il danneggiamento dei file in uso. Prima di tentare di espellere l’unità, assicurati di chiudere tutte le applicazioni che potrebbero utilizzare file presenti sull’unità esterna. Utilizza la combinazione di tasti Cmd + Tab per passare da un’app all’altra e verifica che tutte le applicazioni pertinenti siano state chiuse correttamente.

Se un’app non risponde o non si chiude correttamente, puoi forzare l’uscita dall’applicazione sul tuo Mac per assicurarti che sia completamente chiusa.

3. Svuota il Cestino prima di espellere l’unità

Se hai eliminato dei file dall’unità esterna e questi sono ancora presenti nel Cestino del tuo Mac, l’unità non verrà espulsa correttamente. Assicurati di svuotare il Cestino sul tuo Mac prima di tentare nuovamente di espellere l’unità. Nel caso in cui il Cestino non si svuoti correttamente, ci sono soluzioni disponibili per risolvere i problemi relativi al Cestino del tuo Mac.

4. Prova a forzare l’espulsione dell’unità

Se le soluzioni precedenti non hanno risolto il problema, puoi provare a forzare l’espulsione dell’unità esterna. Per fare ciò, tenta di espellere l’unità normalmente facendo clic sul pulsante “Espelli” nel Finder. Nel caso in cui l’unità non venga espulsa, fai clic su “Forza espulsione” nel popup che appare. Segui le istruzioni per forzare l’espulsione dell’unità. Tieni presente che questa opzione dovrebbe essere utilizzata solo se le altre soluzioni non hanno funzionato, in quanto forzare l’espulsione potrebbe comportare la perdita di dati non salvati.

5. Riavvia Finder sul tuo Mac

L’app Finder sul tuo Mac potrebbe essere responsabile dei problemi di espulsione dell’unità. Poiché Finder è un’applicazione principale di macOS, non è possibile chiuderla completamente. Tuttavia, puoi riavviare Finder per cercare di risolvere il problema. Ecco come procedere:

– Premi contemporaneamente i tasti Opzione + Cmd + Esc per aprire la finestra “Uscita forzata”.

– Seleziona “Finder” dall’elenco delle applicazioni in esecuzione e fai clic su “Riavvia”.

– Conferma l’operazione facendo clic su “Riavvia” nel popup. In questo modo, Finder verrà riavviato.

6. Utilizza il Terminale per espellere l’unità

Un’altra soluzione consiste nell’utilizzare l’app Terminale per espellere l’unità esterna sul tuo Mac. Ecco i passaggi da seguire:

– Apri l’app Terminale sul tuo Mac.

– Digita il seguente comando nella finestra del Terminale e premi Invio per visualizzare l’elenco delle unità esterne montate sul tuo Mac:

diskutil list external

– Digita il comando seguente nel Terminale, sostituendo “[NUMERO]” con il numero dell’unità esterna che desideri espellere, e premi Invio per espellere l’unità:

diskutil eject disk[NUMERO]

7. Esegui l’opzione First Aid in Utility Disco

Se l’unità esterna è danneggiata o presenta altri problemi, potrebbe non essere espulsa correttamente. In questo caso, puoi provare a utilizzare l’opzione First Aid in Utility Disco per risolvere il problema. Ecco come procedere:

– Apri l’app Utility Disco sul tuo Mac.

– Seleziona l’unità esterna dalla barra laterale e fai clic su “First Aid”. Verrà visualizzato un popup.

– Fai clic su “Esegui” nel popup per avviare il processo di riparazione dell’unità.

– Una volta completato il processo, prova nuovamente a espellere l’unità facendo clic sul pulsante “Espelli” in Utility Disco.

8. Spegni il Mac ed estrai l’unità

Se nessuna delle soluzioni precedenti funziona, l’ultima opzione è spegnere il Mac e rimuovere semplicemente l’unità senza espellerla. Questa può essere un’opzione sicura poiché lo spegnimento del Mac chiuderà tutte le applicazioni che potrebbero utilizzare l’unità esterna. Tuttavia, è importante notare che rimuovere un’unità senza espellerla correttamente potrebbe causare problemi futuri. Utilizza questa soluzione solo se tutte le altre opzioni non hanno avuto successo. Se necessario, puoi forzare lo spegnimento del tuo Mac, ma questa non è la soluzione ideale, a meno che tu non abbia altre alternative.

Quando incontri difficoltà nell’espellere un’unità esterna dal tuo Mac, assicurati di chiudere tutti i file e le applicazioni che potrebbero utilizzare l’unità. Inoltre, puoi provare soluzioni come aspettare un momento, forzare l’espulsione, riavviare Finder, utilizzare il Terminale o eseguire l’opzione First Aid in Utility Disco. Se tutte le altre soluzioni non funzionano, puoi spegnere il Mac ed estrarre l’unità, sebbene questa opzione debba essere utilizzata con cautela. Seguendo queste correzioni, potrai risolvere i problemi di espulsione dell’unità esterna sul tuo Mac e garantire un corretto funzionamento del dispositivo.