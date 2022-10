Questa è una settimana abbastanza importante per l’ecosistema Apple: sbarcheranno sul mercato con disponibilità immediata il nuovo iPad “base” e l’iPad Pro con chip M2, e saranno rilasciati gli aggiornamenti di iOS, iPadOS e macOS. Tuttavia, nonostante un presente già ricco, è quasi impossibile non pensare al futuro. E infatti, aspettiamoci per il mese di novembre altri comunicati stampa da associare al lancio di nuovi dispositivi, ovvero MacBook Pro e Mac Mini.

Novembre, il mese dei Mac

La notizia arriva dal solito Mark Gurman. La firma di Bloomberg, tramite la sua newsletter Power On, ha rivelato che macOS Ventura – disponibile a partire dal 24 ottobre, dalle 19 circa in Italia – includerà il supporto ai nuovi MacBook Pro da 14 e 16 pollici. Non aspettiamoci grandi novità, eccezion fatta per i chip M2 Pro e M2 Max.

Gurman non ha indicato una finestra di lancio precisa, ma ha più semplicemente parlato “di un futuro molto vicino”. L’indiscrezione è dunque abbastanza vaga sotto questo punto di vista, tuttavia – guardando al recente passato di Apple – possiamo provare a indicare novembre come il “periodo” perfetto per l’annuncio delle nuove macchine. Del resto, negli ultimi anni il gigante di Cupertino ha spesso presentato i suoi Mac nel mese in questione, compreso il MacBook Pro da 16 pollici nel 2019 e i primi Mac con M1 nel 2020.

In termini estetici, sono da escludere al 99% aggiornamenti per i notebook della linea Pro. Il gigante di Cupertino ha stravolto il suo portatile di punta nel 2021 munendolo di un tacca sul display e di tutte quelle porte che – con un pizzico di scelleratezza – erano state rimosse con le generazioni precedenti.

Da mettere da parte anche un upgrade del Mac Pro, che – ancora secondo Gurman – abbraccerà i processori made-in-Cupertino non prima del 2023.

Immagine di copertina © MacRumors