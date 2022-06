MacBook: cosa sappiamo sul nuovo entry-level da 12"?

Torniamo a parlare di MacBook. Se qualche giorno fa ci siamo concentrati essenzialmente sull’ipotetico modello da 15” facente parte della Line-up Air (al momento è solo un’ipotesi), oggi torniamo a parlare di un laptop che potrebbe essere un Game Changer per studenti e lavoratori.

Di fatto, apprendiamo che l’OEM di Cupertino potrebbe rilasciare un fanless da 12 pollici. Il dispositivo infatti, sarebbe il computer entry Level della nuova gamma per il 2023. Ma cosa sappiamo di questa particolare iterazione?

MacBook: il modello da 12 pollici potrebbe essere il più venduto

In primo luogo dobbiamo considerare tre potrebbe essere L’erede del famoso laptop che è stato commercializzato in tutto il mondo dal 2015 al 2019. Dopo quella versione, la mela non ha più rilasciato un portatile di quelle dimensioni, quasi come se volesse cancellarne le tracce. C’è da dire che effettivamente, era un prodotto a poco riuscito: prezzo di lancio elevatissimo e processori Intel core M molto poco performanti.

Insomma, la paura di un ipotetico flop bis e dietro l’angolo; Tim Cook riuscirà ad andare oltre i pregiudizi degli utenti? Apple sarà in grado di lanciare un gadget pensato per gli studenti e che costi meno di 1000 € (al cambio)?

Inoltre, c’è il rischio che possa cannibalizzare le vendite di iPad? Di fatto, con un prezzo di lancio e un target simile a quello di un iPad Pro, saranno in tanti gli studenti (e non solo) confusi. Solo il tempo ce lo saprà dire; voi cosa ne pensate? Siamo curiosi di sentire le vostre riflessioni. Intanto, di invitiamo a restare aggiornati per non perdervi le ultime novità in merito.

Se cercate un laptop economico, vi suggeriamo il MacBook Pro da 13” con processore Apple Silicon M1: costa solo 1229,00€. È ancora oggi una delle soluzioni che, a nostro avviso , può fare la differenza nel quotidiano. Dateci un’occhiata perché il prezzo oggi è super vantaggioso.