MacBook Air M4 a 899€: il top di Apple ora è davvero alla portata di tutti

Andrea Riva
Pubblicato il 12 set 2025
Non capita tutti i giorni di imbattersi in un’offerta così ghiotta: oggi puoi portarti a casa il MacBook Air 13” con chip M4 a soli 899 euro, un prezzo che fa davvero la differenza rispetto ai tradizionali listini Apple. Parliamo di un ribasso dell’8% rispetto ai canonici 979 euro, una riduzione che su prodotti di questa fascia si fa sentire eccome. Se sei abbonato Prime, poi, la spedizione è gratuita e rapidissima: non hai davvero scuse per lasciarti sfuggire questa occasione. Siamo davanti a un’opportunità perfetta per chi vuole il massimo dell’innovazione e dell’eleganza senza dover rinunciare al portafoglio. Il prezzo, oggi, è l’elemento che sposta gli equilibri: difficilmente troverai una proposta così allettante per un dispositivo Apple di questo calibro. Se stai pensando di aggiornare il tuo setup, o di fare un regalo che lasci il segno, questa è la scelta più intelligente e conveniente del momento.

Non perdere tempo e acquistalo subito

Prestazioni e intelligenza artificiale senza compromessi

Il MacBook Air 13” con chip M4 è la perfetta sintesi tra potenza e leggerezza. Il cuore di questa macchina è il chip M4, progettato da Apple per offrire prestazioni eccezionali, consumi ridotti e soprattutto una gestione avanzata dell’intelligenza artificiale. Grazie a questo processore di ultima generazione, ogni attività – dalla produttività alla creatività – scorre fluida e senza interruzioni. Non è un caso che sia stato pensato per sfruttare al massimo Apple Intelligence, la suite che trasforma il modo di lavorare, studiare e comunicare. La dotazione di 16GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD ti permette di gestire progetti impegnativi, archiviare foto, video e documenti in totale tranquillità, senza mai avvertire rallentamenti. Il display Liquid Retina da 13,6 pollici è un vero spettacolo per gli occhi: colori vividi, dettagli nitidi e una luminosità che valorizza ogni contenuto, sia che tu stia editando immagini, guardando film o semplicemente navigando. Il tutto racchiuso in una scocca sottile, elegante e robusta, con la classica finitura argento che rende inconfondibile la linea Air.

Apple Portatile MacBook Air 13'' con chip M4 (2025): progettato per Apple Intelligence, display Liquid Retina da 13,6'', 16GB di memoria unificata, 256GB di archiviazione SSD, Touch ID; Argento

899,00 979,00€ -8%
Vedi l'offerta

Design, autonomia e sicurezza: il compagno ideale per ogni esigenza

Oltre alle prestazioni, il MacBook Air 13” con chip M4 conquista per la sua praticità: pesa pochissimo, entra in qualsiasi zaino o borsa e si trasforma nel partner ideale per professionisti, studenti e creativi sempre in movimento. L’autonomia fino a 18 ore ti consente di affrontare intere giornate di lavoro o studio senza cercare una presa di corrente, mentre la tastiera retroilluminata e l’ampio trackpad assicurano un comfort d’uso senza paragoni. Non mancano la sicurezza del Touch ID, la connettività Wi-Fi 6E per navigare alla massima velocità e due porte Thunderbolt/USB 4 per collegare accessori e dispositivi esterni in un attimo. Grazie alle funzionalità intelligenti come il riconoscimento vocale avanzato e la gestione smart delle notifiche, ogni dettaglio è studiato per semplificarti la vita. Non lasciarti sfuggire questa offerta esclusiva: visita subito la pagina ufficiale su Amazon e assicurati il tuo MacBook Air 13” con chip M4 prima che vada a ruba!

Approfitta del minimo storico su Amazon
