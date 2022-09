MacBook Air M2: sconto SHOCK di 150€

Nonostante sia stato presentato da poco, e soprattutto nonostante le difficoltà nel reperire prodotti high-tech in questo periodo, il MacBook Air con processore M2 è super scontato di ben 150€ su Amazon: lo acquisti a 1376,10€ con disponibilità immediata ed è il minimo storico per questo prodotto.

Si tratta di una macchina straordinaria, potente ed elegante, con un look&feel rivisto e corretto secondo i più recenti canoni estetici e funzionali di Cupertino.

Lo sconto a cui è venduto, pari a 150€, è davvero generoso e si applica anche se decidi di effettuare l’acquisto a rate con il comodo servizio offerto gratuitamente da Amazon a tasso zero reale, senza busta paga né rogne burocratiche: 5 rate da 275,20€ al mese.

MacBook Air 2022, il notebook con i superpoteri

L’ultima generazione di MacBook Air ti darà enormi soddisfazioni. È progettato tutt’attorno al nuovo chip Apple M2, e pertanto sottile (1,13 cm), silenzioso (perché privo di ventole), potente e robusto grazie al guscio in alluminio. E tra l’altro è anche molto leggero, visto che pesa appena 1,24 kg.

Con il chip M2, la tecnologia Apple fa un ulteriore salto quantico in avanti, in termini di efficienza energetica rispetto all’M1. La CPU 8-core ha la potenza per fare di più a tutta velocità, mentre la GPU a 8-core permette di creare immagini e animazioni mozzafiato. Grazie al Media Engine ad alte prestazioni del chip M2, puoi riprodurre e modificare ancora più stream di video ProRes 4K e 8K, incluse le riprese ProRes 4K girate con iPhone 13 Pro.

Questo modello include 8GB di memoria unificata e 256GB di archiviazione SSD.

L’ottimo display Liquid Retina da 13,6″ è grande e luminoso e vanta oltre un miliardo di colori reali. La videocamera FaceTime HD a 1080p e tre microfoni in array danno il meglio dell’audio e del video durante videocall di lavoro, e il sistema audio a quattro altoparlanti con audio spaziale restituisce un suono pieno e avvolgente. MacBook Air è una gioia per gli occhi e per le orecchie.

Infine, come non menzionare l’eccellente tastiera con meccanismo a forbice e il Force Trackpad, e il connettore MagSafe per ricaricare al volo il tuo Mac. Ci sono anche due porte Thunderbolt per collegare e ricaricare rapidamente dispositivi ad alta velocità, o per usare un monitor fino a 6K. E il comodo jack per cuffie funziona anche con i modelli ad alta impedenza.