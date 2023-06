MacBook Air 15 a rate da 150€ al mese senza busta paga né finanziamento

Apple ha appena presentato il nuovo MacBook Air con display da 15 pollici, un’inedita dimensione per il portatile di fascia media del colosso americano. Il prezzo del nuovo modello parte da oltre 1.600€, una cifra enorme ma c’è una semplice soluzione per chi intende acquistarlo ma vuole dilazionare il pagamento.

Grazie alla rateizzazione a tasso zero di Amazon, è possibile acquistare il nuovo MacBook Air 15 a rate, senza busta paga né finanziamento, anche con una carta ricaricabile. Questa opzione è molto più semplice e diretta rispetto alle tradizionali finanziarie, che richiedono documentazione, tempi tecnici e costi di gestione. Con Amazon, invece, l’acquisto a rate è gestito direttamente dal gigante dell’e-commerce, senza l’invio di contratti né seccature burocratiche.

Per avviare il rateo, basta semplicemente ricordarsi di spuntare l’opzione “5 rate mensili” o “12 rate mensili” al momento dell’acquisto. Tutto qua.

MacBook Air 15 a Rate per P. IVA

Se sei un libero professionista o possiedi un’azienda e lavori in regime di partita IVA, puoi accedere a Amazon Business. Questo portale offre tutte le offerte Amazon scorporate dall’IVA, semplifica la richiesta dei documenti fiscali e fornisce servizi specifici per aziende e titolari di partita IVA.

Acquista MacBook Air 15 a Rate

Il MacBook Air 15 è disponibile su Amazon e può essere acquistato a rate. Questo ti permette di godere delle prestazioni e della qualità di un MacBook Air senza dover pagare l’intero importo in anticipo. Ricorda, però, che l’opzione di rateizzazione non è disponibile per tutti gli utenti e ci sono alcuni requisiti da soddisfare, accuratamente descritti al momento del pagamento.

Non perdere l’occasione di acquistare il nuovissimo gioiellino di Apple in 5 o più comode rate senza interessi. Il MacBook è disponibile in preordine su Amazon in tutte le versioni e colorazioni annunciate.

Se vuoi aggiornamenti su su questo argomento inserisci la tua email nel box qui sotto: Iscriviti Si No Acconsento al trattamento dei dati per attività di marketing. Compilando il presente form acconsento a ricevere le informazioni relative ai servizi di cui alla presente pagina ai sensi dell'informativa sulla privacy.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.