Mac Studio con M3 Ultra: l'annuncio sembrerebbe molto vicino

Secondo recenti rapporti della catena di approvvigionamento, si prevede che Apple intensificherà l’uso dei wafer a 3 nanometri di TSMC nel corso del 2024, con l’atteso debutto dell’M3 Ultra in un Mac Studio intorno al periodo della WWDC 2024. Tuttavia, queste anticipazioni non includono l’aggiornamento del Mac Pro.

M3 Ultra sul nuovo Mac Studio 2024

Apple ha compiuto il passaggio al processo a 3 nanometri con l’introduzione degli M3 e A17 Pro nel 2023. Questo processo è quasi esclusivamente in mano a TSMC e si prevede che continuerà ad esserlo anche nel 2024.

Trendforce, basandosi su dati provenienti da The Elec e un report di ICsmart, afferma che i clienti di TSMC, tra cui Apple, incrementeranno gli ordini per i wafer prodotti con il processo a 3 nanometri di seconda generazione, raggiungendo un’utilizzo fino all’80% entro la fine del 2024. Apple prevede di introdurre nuovi chip che utilizzano questo processo verso la fine del 2024, come l’M3 Ultra e l’A18Pro.

Si prevede che l’M3 Ultra verrà lanciato insieme a un aggiornato Mac Studio a metà anno. Tuttavia, il rapporto non menziona specificatamente l’uso di questo chipset in un Mac Pro aggiornato. Non è chiaro se questa omissione sia accidentale o intenzionale.

Queste informazioni sembrano provenire direttamente dalla catena di approvvigionamento e sono in linea con le solite tempistiche di rilascio di Apple e con rumor precedenti sull’argomento. L’uso consistente del processo a 3nm per il prossimo anno è probabile, ma c’è meno certezza riguardo l’assenza di un aggiornamento del Mac Pro in concomitanza con il Mac Studio.

Apple ha sorpreso il mondo introducendo tre processori della serie M contemporaneamente e prima del previsto, durante il suo evento “Scary Fast” nell’ottobre del 2023. Gli M3, M3 Pro e M3 Max sono stati tutti rivelati in quell’occasione.

È probabile che verranno introdotti altri Mac con questi processori prima della rivelazione dell’M3 Ultra e probabilmente l’M3 Ultra verrà annunciato durante la WWDC a giugno.