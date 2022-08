A definire il Mac Mini un “compromesso” si commette un enorme errore. Sì, perché la macchina creata in quel di Cupertino è piccola ma nelle dimensioni ma in quanto a prestazioni è davvero fenomenale. Oggi puoi acquistare il modello di ultima generazione, quindi con chip M1, a soli 689 euro grazie allo sconto di 130 euro. E nel caso, puoi optare anche per il pagamento a rate tramite il servizio offerto gratuitamente da Amazon, senza costi aggiuntivi: 5 rate da 137,80 euro al mese.

Mac Mini: così piccolo, così potente

Lo piazzi praticamente dove vuoi, occupando pochissimo spazio. E questo è proprio uno dei vantaggi che tanti utenti cercano: gli ingombri sopra e/o sotto la scrivania non sono poi così gradevoli alla vista.

Come dicevo poco sopra, il design merita un 10 e lode, ma non è tutto. La scheda tecnica di questo Mac Mini è infatti sbalorditiva. Ci si chiede ancora come facciano a mettere così tanto in così poco spazio a disposizione.