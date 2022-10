È cosa nota che Apple da sempre punti sul connubio tra hardware e software, il tutto pensato e realizzato nei laboratori e negli uffici californiani. Nell’attuale listino dell’azienda di Cupertino a rappresentare alla perfezione questa filosofia c’è (anche) il Mac Mini, che nonostante le dimensioni contenute riesce a scatenare una potenza straordinaria. E sempre garantendo il massimo dell’affidabilità.

Oggi, al prezzo scontato di 689 euro, puoi acquistare su Amazon il modello del 2020 con chip M1. La configurazione in promo prevede 8GB di RAM e 256GB di archiviazione su SSD.

L’ottimo sconto del 16% è valido anche se scegli di pagare a rate utilizzando il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 137,80 euro al mese.

Mac Mini: il concentrato di design e potenza secondo lo stile Apple

Il Mac Mini è così piccolo e gradevole alla vista che lo puoi posizionare ovunque in casa o in ufficio, occupando pochissimo spazio. E questo è proprio uno dei (tanti) vantaggi che sempre più utenti cercano: gli ingombri sopra e/o sotto la scrivania spariranno.

Il design merita un 10 e lode, ma non è l’unico punto di forza del concentrato di tecnologia made-in-Cupertino. La scheda tecnica di questo Mac Mini è infatti così sbalorditiva che ancora oggi ci si chiede quale miracolo ingegneristico Apple abbia dovuto fare per mettere così tanto in così poco spazio a disposizione.

Il Mac Mini è una macchina portentosa, adatta a qualsiasi tipo di attività. È consigliabile anche per chi deve svolgere lavori di editing più “pesanti”, con software come Photoshop, Premiere e via dicendo. Se hai qualche dubbio a riguardo, ti lascio di seguito i punti salienti della scheda tecnica del computer compatto made-in-Cupertino:

Chip M1 progettato da Apple (lo stesso dell’iMac 2021), per un nuovo livello di performance della CPU, della GPU e del machine learning

CPU 8-core con prestazioni fino a 3 volte più veloci

GPU 8-core, per una grafica fino a 6 volte più scattante nelle app e nei giochi più complessi

Neural Engine 16-core, per un apprendimento automatico evoluto

8GB di memoria unificata

Archiviazione SSD ultraveloce (256GB o 512GB in base alla configurazione), per aprire app e file in un attimo

Sistema di raffreddamento evoluto, per prestazioni rivoluzionarie

Wi-Fi 6 di nuova generazione, per connessioni più rapide

Due porte Thunderbolt / USB 4, una porta HDMI 2.0, due porte USB-A, e Gigabit Ethernet

Immagine di copertina ©MaxTech