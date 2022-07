Mac mini M1 (512GB SSD): super prezzo anche a rate

Non è il minimo storico assoluto, ma ci si avvicina molto. E il motivo per cui lo consigliamo è che non capita spesso che Amazon sconti il Mac mini M1 in versione carrozzata da 512GB. Oggi scende sotto la soglia psicologica dei 900€ e costa solo 899€ oppure 179,80€ al mese per 5 mesi a interessi zero reali. Insomma, se avevate una mezza idea di acquistarlo, questo è il momento.

Piccolo ma potente e silenzioso, il Mac mini M1 è perfetto come muletto di casa, per l’archivio dei film, come Media Center evoluto collegato alla Smart TV, ma anche come computer principale. Dopotutto, include lo stesso identico processore del MacBook Pro 13″ e oggi è pure molto conveniente, nella versione più capiente. Il che è un po’ una rarità.

Il processore è la versione più veloce, quella con CPU a 8-core e GPU a 8-core, e Neural Engine 16-core. La memoria è quella di base da 8GB, e i consumi sono ridicolmente bassi come in tutti i prodotti con la mela.

Questo Mac include Wi-Fi 6, due porte Thunderbolt/USB 4, una porta HDMI 2.0, due porte USB-A e Gigabit Ethernet. Il tutto a un prezzo davvero molto allettante, solo 899€ con disponibilità immediata.