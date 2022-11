Il Mac Mini è probabilmente il principale testimone dell’efficienza del gigante di Cupertino quando si parla di hardware: nonostante le dimensioni contenute, è un mostro di potenza. Stavi aspettando l’offerta giusta per aggiungerlo al carrello? Eccola: oggi – nel pieno del Cyber Monday – lo puoi acquistare su Amazon al prezzo scontato di 705,99 euro il modello del 2020 con chip M1. La configurazione in promo prevede 8GB di RAM e 256GB di archiviazione su SSD.

Lo sconto del 14% è valido anche se scegli di pagare a rate utilizzando il servizio offerto gratuitamente da Amazon: 5 rate da 141,20 euro al mese.

Con il Mac Mini M1 Apple ha fatto centro

Il Mac Mini è piccolo e incredibilmente gradevole alla vista. Grazie al suo look minimal e moderno, lo puoi posizionare ovunque in casa o in ufficio, occupando pochissimo spazio: gli ingombri sopra e/o sotto la scrivania spariranno. Il design è incredibile, ma non è l’unico punto di forza del concentrato di tecnologia made-in-Cupertino. È infatti una macchina portentosa, adatta a qualsiasi tipo di attività. È consigliabile anche per chi deve svolgere lavori di editing più “pesanti”, con software come Photoshop, Premiere e via dicendo.

Se hai qualche dubbio a riguardo, ti lascio di seguito i punti salienti della scheda tecnica del computer compatto made-in-Cupertino: