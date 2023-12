Mac mini 2023 in sconto: l'ultimo gioiellino Apple a 90€ IN MENO

Il cuore di questo Mac mini è il suo nuovo chip M2. Questo chip rappresenta un salto generazionale nella tecnologia Apple, offrendo prestazioni eccezionali con una CPU 8-core e una GPU 10-core. Questa combinazione garantisce un’esperienza fluida e reattiva, sia che tu stia lavorando su presentazioni complesse, sia che tu stia giocando ai giochi più immersivi. La potenza del chip M2 gestisce tutto con facilità, rendendo questo Mac mini ideale sia per professionisti che per appassionati di tecnologia.

Il Mac mini 2023 con chip M2 vanta una vasta gamma di opzioni di connettività. Con due porte Thunderbolt 4, due porte USB-A, una porta HDMI, Wi-Fi 6E, Bluetooth 5.3 e Gigabit Ethernet, hai tutte le connessioni di cui hai bisogno. Inoltre, è disponibile anche l’opzione 10Gb Ethernet per connessioni di rete fino a 10 volte più veloci. La compatibilità con iPhone e iPad rende il flusso di lavoro tra dispositivi Apple incredibilmente fluido ed efficiente, grazie a funzioni come l’app Continuity e Handoff.

Questo Mac mini viene fornito con 8GB di memoria unificata, che offre prestazioni superiori rispetto alla RAM tradizionale. La memoria unificata consente al chip Apple di trasferire i dati più velocemente, garantendo un’esperienza utente fluida e reattiva. Inoltre, l’archiviazione SSD da 256GB è veloce e affidabile, offrendo spazio sufficiente per foto, video, documenti e app.

Con il chip M2 e macOS Ventura, il Mac mini 2023 porta funzioni avanzate per la privacy e la sicurezza, inclusa la protezione integrata contro malware e virus. Il Secure Enclave di nuova generazione garantisce che il tuo sistema e i tuoi dati siano sempre protetti.

Il Mac mini 2023 con chip M2 è un’ottima scelta per chi cerca un computer desktop potente, affidabile e compatto. La sua velocità, affidabilità e l’integrazione con gli altri dispositivi Apple lo rendono una soluzione di alto livello per il lavoro e l’intrattenimento. Acquista ora su Amazon a soli 639€, approfittando di uno sconto del 12%. Non perdere questa occasione per portare a casa un pezzo di tecnologia all’avanguardia. Affrettati, l’offerta è limitata!