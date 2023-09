MA CHE PREZZO E'? iPhone 12 da 128GB al minimo storico su Amazon

Sei alla ricerca del tuo prossimo smartphone? Vuoi un dispositivo di alta qualità senza spendere una fortuna? Abbiamo una notizia fantastica per te! Apple iPhone 12 ricondizionato è ora disponibile su Amazon a soli 524€!

Sì, hai letto bene. Questa è una delle offerte più allettanti che potresti trovare online, e considerando le prestazioni e la qualità dell’iPhone 12, è un affare da non perdere.

Acquistare un iPhone ricondizionato è un’ottima scelta per chi desidera un dispositivo di alta qualità a una frazione del suo prezzo originale. Ogni iPhone ricondizionato viene testato, certificato e garantito da Apple, assicurando che funzioni come nuovo.

Design Elegante e Moderno: L’iPhone 12 vanta un design piatto e aerodinamico, con bordi in alluminio e vetro ceramico, rendendolo resistente e allo stesso tempo esteticamente accattivante.

L’iPhone 12 vanta un design piatto e aerodinamico, con bordi in alluminio e vetro ceramico, rendendolo resistente e allo stesso tempo esteticamente accattivante. Display Super Retina XDR: Goditi una qualità visiva eccezionale con il display da 6,1 pollici. I colori sono vividi, i neri profondi e la luminosità è ottimale in ogni condizione di luce.

Goditi una qualità visiva eccezionale con il display da 6,1 pollici. I colori sono vividi, i neri profondi e la luminosità è ottimale in ogni condizione di luce. 5G per Download Ultra Veloci: Con la connettività 5G, puoi navigare, scaricare e fare streaming a velocità mai viste prima su un iPhone.

Con la connettività 5G, puoi navigare, scaricare e fare streaming a velocità mai viste prima su un iPhone. Doppia Fotocamera da 12MP: Scatta foto straordinarie in ogni condizione di luce con il sistema di doppia fotocamera. Il Night mode, ora esteso anche alla fotocamera frontale, ti permette di ottenere scatti impeccabili anche al buio.

Scatta foto straordinarie in ogni condizione di luce con il sistema di doppia fotocamera. Il Night mode, ora esteso anche alla fotocamera frontale, ti permette di ottenere scatti impeccabili anche al buio. Prestazioni Incredibili con A14 Bionic: Il chip A14 Bionic, il più veloce mai visto su un iPhone, garantisce prestazioni fluide, che si tratti di gaming, realtà aumentata o multitasking.

Il chip A14 Bionic, il più veloce mai visto su un iPhone, garantisce prestazioni fluide, che si tratti di gaming, realtà aumentata o multitasking. MagSafe: Una nuova era di accessori magnetici per una perfetta integrazione e una ricarica wireless più veloce.

Agisci ora! Queste offerte non durano per sempre. Fai clic sul link, aggiungi l’iPhone 12 al tuo carrello e vivi un’esperienza mobile come nessun’altra. Non lasciarti sfuggire questa opportunità!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.