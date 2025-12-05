Logitech POP Mouse cala a 22,89 euro, occasione da non perdere

Andrea Riva
Pubblicato il 5 dic 2025
Un mouse economico, ma elegante e funzionale, questa è l’offerta del momento. Infatti, su Amazon Italia, il Logitech POP Mouse crolla a soli €22,89, rispetto ai €30,99 di listino: uno sconto del 26% che rappresenta una vera e propria opportunità per professionisti, freelancer e studenti che passano ore davanti al computer. Non è semplice trovare dispositivi così ben bilanciati a questo prezzo. Questo mouse wireless è stato pensato specificamente per chi desidera eliminare i rumori fastidiosi della tastiera e del mouse tradizionali. Grazie alla tecnologia Silent Touch, il dispositivo riduce l’impatto acustico fino al 90%, permettendoti di lavorare senza disturbare chi ti circonda. È la soluzione ideale se condividi lo spazio con colleghi, compagni di stanza o familiari che necessitano di concentrazione. La versatilità è garantita dalla connettività Bluetooth e Logi Bolt USB con Easy-Switch, che ti consente di gestire fino a tre dispositivi contemporaneamente senza interruzioni. Il design ambidestro lo rende perfetto per i mancini, mentre il peso contenuto assicura il massimo comfort durante le sessioni di lavoro prolungate.

Autonomia e Personalizzazione Senza Compromessi

La batteria AA garantisce un’autonomia dichiarata di ben 2 anni, liberandoti dalla seccatura di ricariche costanti. L’app Logi Options+ ti permette di personalizzare i pulsanti per accedere rapidamente a scorciatoie, controlli multimediali e strumenti AI, trasformando il mouse in una vera estensione del tuo flusso di lavoro. Lo SmartWheel rappresenta una caratteristica distintiva che merita attenzione: consente transizioni fluide tra il tracking preciso e la rotazione veloce, ideale per navigare documenti lunghi e pagine web con naturalezza e rapidità. Non dovrai più interrompere il tuo lavoro per adeguare il ritmo di scorrimento.

Ecologia e Compatibilità Universale

Logitech ha dimostrato responsabilità ambientale realizzando il corpo con plastica riciclata, dal 37% al 68% a seconda della colorazione, mentre l’imballo utilizza carta certificata FSC. Il Logitech POP Mouse è compatibile con Windows 10, macOS 10.15+, iPadOS 13.4+ e Chrome OS, garantendoti una compatibilità pressoché universale indipendentemente dalla piattaforma che utilizzi. Non è uno strumento per gaming o modellazione CAD specializzata, ma rappresenta la scelta consapevole di chi vuole equilibrio tra estetica minimalista, praticità e funzioni moderne. A questo prezzo, rappresenta il compromesso perfetto tra qualità, sostenibilità e convenienza economica. Non indugiare: le offerte come questa non durano a lungo.

 

