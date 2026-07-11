LIDL è andata oltre, l'accessorio tech non è solo funzionale ma ora ti arreda anche la casa

Negli ultimi volantini dedicati alla casa, Lidl ha inserito tra le proposte una piantana LED a marchio Livarno che, più che un semplice punto luce, sembra pensata per diventare un elemento d’arredo a sé stante. Il modello proposto si presenta in due versioni, entrambe caratterizzate da un profilo curvo che ricorda le lampade ad arco tipiche del design scandinavo, fino ad oggi appannaggio quasi esclusivo di negozi di arredamento con prezzi ben più alti.

La prima versione, alta 165 centimetri, eroga un flusso luminoso di 2.000 lumen, mentre la seconda, più slanciata e alta 186 centimetri, arriva a 2.200 lumen grazie a una struttura con tre bracci LED che si irradiano dalla base verso l’alto, creando un effetto scenico più articolato rispetto alla classica piantana ad arco singolo. Entrambi i modelli sono dimmerabili, quindi permettono di regolare l’intensità della luce a piacere, e lavorano a una temperatura colore di 3000 Kelvin, quella luce bianca calda generalmente indicata per gli ambienti living, capace di restare gradevole sia durante la lettura sia in un momento di relax serale.

Lidl, l’accessorio tech che ti arreda casa

Il prezzo, 49 euro, è quello che più colpisce se paragonato a piantane LED dimmerabili di marchi di illuminazione tradizionali, dove modelli con caratteristiche simili in termini di flusso luminoso e regolazione superano facilmente il doppio o il triplo di quella cifra. La base, in metallo con finitura scura, è pensata per garantire stabilità nonostante lo sviluppo verticale della lampada, un dettaglio non scontato nei modelli ad arco più economici, spesso penalizzati da basi troppo leggere.

Il prodotto è coperto dalla garanzia di 3 anni che Lidl applica solitamente ai suoi articoli Livarno per la casa, un elemento che negli anni ha contribuito a costruire fiducia attorno al marchio, spesso percepito ancora come generico nonostante le certificazioni di sicurezza elettrica riportate in etichetta, in questo caso i marchi TÜV e GS, entrambi riconosciuti a livello europeo per i test di sicurezza sui prodotti elettrici.

Non è la prima volta che Lidl sceglie di posizionare un prodotto tecnico anche come oggetto di design: negli ultimi mesi il discount ha proposto soluzioni simili anche per piccoli elettrodomestici e accessori per la casa, cavalcando una tendenza che porta i discount a competere non solo sul prezzo ma anche sull’estetica. Per chi sta rinnovando il salotto o cerca un punto luce che non stoni con un arredamento più curato, questa piantana rappresenta comunque un’alternativa da valutare, complice anche la possibilità di verificarne la disponibilità effettiva nei punti vendita, dato che le offerte volantino Lidl seguono in genere tempistiche molto ristrette e quantità limitate per negozio.