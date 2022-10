Che gli AirPods siano i migliori auricolari wireless da abbinare ad iPhone, iPad e Mac è fuori discussione, ma in fase d’acquisto è necessario considerare anche il prezzo di un prodotto. Ecco perché ti segnalo questo sconto fuori di testa del 59% che fa crollare il prezzo degli LG TONE Free FP3 a 40,52 euro. Da aggiungere al carrello s-u-b-i-t-o!

Gli auricolari true wireless di LG metto sul piatto una qualità dell’audio stupefacente grazie a quattro modalità di equalizzazione. Puoi scegliere tra:

Bass Bost: perfetta per il pop e la musica elettronica

Immersive: per film, serie TV e videogiochi

Treble Boost: per musica classica e jazz

Natural: modalità “standard”, ideale per ogni tipo di musica

A vederli, i TONE Free FP3 sembrano quasi gli AirPods Pro, ma costano meno della metà (e questo va detto). Qui però non si scende mica a compromessi: la batteria dura in totale 15 ore, supportano la ricarica rapida (10 minuti di carica bastano per un’ora di musica), sono impermeabili (certificazione IPX4), sono dotati di un doppio microfono (per ridurre il rumore ambientale e rilevare in maniera nitida il suono della voce) e sono per tutti, perché all’interno della confezione trovi il copriauricolare in tre diverse misure.

A questo prezzo, è praticamente impossibile trovare di meglio. Ma a tal proposito voglio ricordati che si tratta di una promozione temporanea e che quindi potrebbe dileguarsi a breve. Dunque meglio approfittare subito dello sconto del 59%, perché potrebbe non ricapitare più.