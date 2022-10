Sbarcati ufficialmente sul mercato da poche settimane, gli AirPods Pro di seconda generazione sono i migliori auricolari wireless del listino Apple. Eppure, nonostante l’incredibile qualità sbandierata (e su cui ci sono pochi dubbi), è emerso un fastidioso bug che rischia di mandare in confusione gli utenti.

AirPods Pro 2 e il bug della batteria

Le segnalazioni su siti, forum e social network sono in aumento: l’applicazione Dov’è sta invitando chi è in possesso dei nuovi auricolari Pro a sostituire quanto prima la batteria degli stessi. L’avviso riguarda unicamente questo modello di AirPods Pro perché integra il chip U1 e, di conseguenza, il network di Apple è in grado non solo di rintracciare gli auricolari ma anche di fornire un’informazione che – in caso di furto o smarrimento – è molto utile, ovvero il livello di carica.

L’anomalia però c’è e riguarda proprio il messaggio inviato agli utenti. Gli AirPods Pro 2, come detto, sono sul mercato solo da pochi giorni e ci risulta abbastanza difficile immaginare che un intero lotto sia stato distribuito con gravi problematiche legate all’autonomia della batteria. Ma soprattutto, la batteria dei nuovi auricolari wireless made-in-Cupertino (al pari delle altre configurazioni) non può essere sostituta. Al massimo può essere ricaricata, ma non di più.

Il disappunto degli utenti è stato fatto notare dai colleghi di MacRumors ma non sappiamo quanto sia effettivamente esteso il problema. Non abbiamo però dubbi sul fatto che, una volta appresa la notizia, Apple si attiverà per rilasciare un aggiornamento software per risolvere definitivamente il fastidioso bug.

Immagine di copertina ©GregsGadgets