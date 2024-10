L'entry level DEFINITIVO è il Motorola E14: costa 73€ su Amazon

Motorola riesce ad offrire dei dispositivi di qualità a prezzi accessibili e oggi, su Amazon, il suo E14 viene messo in offerta con uno sconto del 33% e viene venduto a soli 73,80€.

Ecco Motorola E14: un entry-level perfetto e adatto a tutti

Il Motorola E14 è un smartphone progettato per accompagnarti in ogni momento della tua giornata, sia che tu stia lavorando che divertendoti. La sua potente batteria da 5000 mAh ti svincola dalla necessità di avere sempre una presa di corrente a portata di mano, garantendo un’autonomia prolungata per l’uso quotidiano. Potrai navigare, chattare e guardare video senza preoccuparti di rimanere senza carica.

Il display da 6.56″ HD+ offre un’ampia superficie visiva, permettendoti di godere appieno dei tuoi contenuti. Che si tratti di film, giochi o semplicemente di navigare in rete, ogni dettaglio sarà vivido e chiaro.

Non dimenticare di immortalare i tuoi momenti speciali grazie alla fotocamera da 13 MP, che ti consente di catturare immagini di buona qualità, perfette per condividere ricordi indimenticabili con amici e familiari.

Inoltre, il Motorola E14 è dotato dell’efficiente sistema operativo Android 14 Go Edition, che ottimizza le prestazioni del dispositivo, garantendo un’esperienza utente fluida e reattiva. Questo sistema operativo è progettato per funzionare in modo efficiente anche su dispositivi con specifiche tecniche più contenute, assicurando un utilizzo senza problemi e con accesso alle ultime funzionalità.

Su Amazon, oggi, è presente uno sconto del 33% sul Motorola E14 che viene venduto a soli 73,80€. Un’offerta da non perdere!

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione nel rispetto del codice etico . Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.